Rompicapo matematico | La sequenza di numeri: quale manca?

Se ti piacciono i giochi coi numeri, potrai sfidare gli amici a risolvere questo rompicapo matematico. Dimostra che sei un genio!

Il mondo dei numeri è una cosa meravigliosa per molte persone, ma per altri è inavvicinabile. Mettiti alla prova con questo rompicapo matematico e dimostra che sei un genio.

Spesso cerchiamo un modo divertente e intelligente per passare un po’ del nostro tempo libero. Risolvere quiz e rompicapo è il metodo ideale e ormai se ne possono trovare tantissimi in rete.

Le riviste specializzate di enigmistica e giochi offrono molti spazi con indovinelli e rompicapo sia per adulti che per bambini. Invece del solito sudoku, stavolta sarai alle prese con questo gioco con una sequenza di numeri misteriosa. Dovrai trovare una regola matematica logica che li unisca e proseguire con la sequenza. Sei pronto ad iniziare? Cominciamo, osserva bene la figura in alto: qual è il prossimo numero della sequenza?

La soluzione del rompicapo matematico

Questo genere di rompicapo di solito sono a tempo limitato e forse ti sei cronometrato per vedere quanto tempo ci hai messo per la soluzione. Se hai risolto in meno di 5 secondi, sei un genio e puoi dirlo a tutti. Se invece ci hai messo più di 10 secondi, dovrai allenarti ancora per diventare più veloce.

Alcuni di questi rompicapo possono essere inseriti nei test logica dei concorsi pubblici. Questi servono per testare le abilità cognitive e il ragionamento logico. Se in genere ti senti sotto stress, ricorda che l’imperativo numero uno deve essere divertirsi! Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta.

La sequenza di numeri proposti è: 6, 9, 7, 10, 8. Apparentemente niente lega questi numeri, eppure c’è una formula logica matematica dietro ad essi. Potevi arrivare alla soluzione partendo dal primo numero e applicando lo schema + 3; – 2. così facendo di seguito per tutti i numeri, la sequenza proseguirà con il numero 9, perché 8+3=11-2=9!

Hai trovato la soluzione corretta? Complimenti, ora puoi sfidare i tuoi amici e vedere se loro saranno in grado di risolvere nello stesso tempo che hai impiegato tu, o magari saranno anche più veloci! Buon divertimento!

