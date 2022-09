Oroscopo Paolo Fox di giovedì 15 settembre: sorprese in giornata, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno del Sole, sono importanti anche il segno della Luna e l’Ascendente. E i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale. SENTIMENTI: Sarà un giorno adatto per goderti le tue relazioni, specialmente quelle con un partner.AZIONE: È un giorno per evitare gli ostacoli causati da azioni incompiute. Concentrati su come sistemarli e aiutare ciò che è necessario. FORTUNE: è un giorno in cui è la tua cordialità a dare il tono ai tuoi sforzi. Scuote tutto ciò che riguarda il tuo lavoro o la tua professione. Mantieni la calma, aspetta pazientemente e con fede poiché tutto ciò che può essere dato sarà a tuo vantaggio. Qualcuno che ti apprezza ti aiuta a progredire e a creare molta abbondanza nella tua vita.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi avrai una giornata per aiutare gli altri e allo stesso tempo impegnarti con persone di cui ti fidi in accordi comuni. Usa l’arte creativa e il tuo genio per aumentare nuove aspettative.SENTIMENTI: Sarà una giornata in cui potrai raggiungere gli impegni con i tuoi cari e stabilizzare i tuoi patti. AZIONE: questo è un momento molto importante per evitare che la tua generosità basti per tutto ciò che dovresti dare agli altri. FORTUNE: è un giorno in cui la tua grande creatività e ingegno saranno la chiave dei benefici che otterrai. Tutto ciò che è avventura richiamerà potentemente la tua attenzione. Sarai tra quelli che viaggeranno e non farti sorprendere se qualcuno ti invita. Organizzati sia al lavoro che a casa in modo da poterti dedicare qualche giorno per esplorare, vedere nuovi posti e fare nuove amicizie.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui il tuo pragmatismo e generosità nei tuoi obiettivi e progetti con persone fidate sarà fruttuoso se getterai le basi per il tuo genio. SENTIMENTI: È un giorno in cui ricevere molto affetto dagli altri e mantenere i propri patti positivi e gioiosi. AZIONE: è una giornata in cui potrai mantenere i tuoi obiettivi finché avrai l’aiuto delle persone più vicine a te e alla tua famiglia. FORTUNE: è una giornata in cui devi stabilire le idee principali del tuo modo di accelerare i tuoi sforzi. Disconnettiti da tutto ciò che ti ha causato dolore o rimpianto. Cancella il negativo e sottolinea solo il positivo. Molti Gemelli sono entrati in un nuovo aspetto della loro vita, dove hanno raggiunto una grande pace spirituale, che sarà per loro il tesoro più prezioso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi puoi offrire al tuo amore la tua simpatia; e usa la tua grande creatività per condividere una giornata divertente con amici che la pensano allo stesso modo. Il tuo ingegno e la tua intuizione saranno la chiave. SENTIMENTI: oggi sarà un giorno molto importante per mantenere la qualità e l’affetto necessari con i propri cari.AZIONE: è una giornata per mantenere l’equilibrio tra la fantasia e la risoluzione di divagazioni e dubbi estremi. FORTUNE: Sarà un giorno molto speciale per condividere momenti luminosi e gioiosi con amici fidati. Continua a lavorare per una migliore comunicazione con la tua famiglia. Anche se al momento non vedi i frutti dei tuoi sforzi, puoi essere certo che raggiungerai l’obiettivo che ti sei prefissato. Una delle tue migliori qualità è essere tenace, metterla in pratica e prendere l’iniziativa.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui la tua grande vitalità e il modo in cui organizzi le tue risorse saranno ottimali per raggiungere l’unione con i tuoi cari e realizzare i tuoi progetti con le risorse necessarie. SENTIMENTI: È un momento in cui il tuo dinamismo e ingegno ti avvicineranno alle persone che ami. AZIONE: è tempo di non dare così tanta importanza all’economia. Se pensi di potercela fare, lo farai. FORTUNE: È il momento di organizzare le tue risorse e pianificare con vitalità ciò per cui le utilizzerai. Metti in atto i tuoi piani. Non accettare un no come risposta e lanciati senza paura per raggiungere l’apparente impossibile. L’insicurezza è finita per te. La buona fortuna è dalla tua parte. Questo è il momento di entrare in contatto con le persone e chiedere ciò per cui hai combattuto così duramente.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è importante che la tua empatia e il tuo altruismo ti aiutino a sostenere le persone che hanno bisogno di te. La chiave sarà il tuo intuito e il grande dinamismo, che incoraggeranno i tuoi progetti in programma per oggi. SENTIMENTI: oggi è un giorno per seguire il proprio intuito e creare alleanze positive con i propri cari. AZIONE: è una giornata in cui potrai metterti nei panni degli altri ed evitare di personalizzare tutto di te stesso. FORTUNE: è un giorno in cui il tuo grande dinamismo può essere utilizzato per realizzare i tuoi desideri e sogni. Qualcuno si allontana, va in pensione, lascia la tua vita, che ti porterà a rivalutare le tue priorità ed elaborare un nuovo piano per andare avanti con nuovi sogni e illusioni. Valuti le tue relazioni personali. Potresti ritrovarti ad attraversare momenti difficili ma molto importanti per riconquistare la tua autostima.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Noterai che è un giorno in cui il tuo intuito ti aiuterà ad avvicinarti alle persone che hanno bisogno di te. le tue relazioni saranno generose ed equilibrate con gli altri. Sarai in grado di risolvere i problemi scaduti. SENTIMENTI: È consigliabile che le vostre relazioni si muovano in un’atmosfera di calore e armonia. AZIONE: è una giornata in cui la tua percezione ti aiuterà ad essere vicino alle persone che hanno bisogno di te. FORTUNE: è una giornata per dirimere questioni pendenti che derivano da accordi comuni in valori e beni comuni. Ora sarai molto positivo. Le relazioni coniugali traggono vantaggio, quindi il tuo partner sarà più affettuoso ed espressivo con te e sarai in grado di compiacere anche il tuo partner. Si rafforzano anche i rapporti con parenti stretti, fratelli, zii, nonni. È tempo di condividere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei in un momento ideale per prenderti cura delle persone vicine che hanno bisogno della tua generosità e del tuo sostegno. Riuscirai a superare gli ostacoli se riuscirai a dinamizzare gli accordi che hai con gli altri. SENTIMENTI: È un giorno per concentrarsi sulle persone che hanno bisogno del tuo supporto e comprensione. AZIONE: sarà un giorno per dimenticare gli ostacoli e buttarti nelle tue impreseFORTUNE: è il momento di raggiungere accordi dinamici nei tuoi progetti con le persone giuste. Devi mettere in ordine la tua vita sentimentale e per questo devi rafforzarti emotivamente. È tempo di prendere decisioni che cambieranno sicuramente il corso della tua vita. Non lasciare che ti umiliino o giochino con i tuoi sentimenti. Abbi cura di te stesso, proteggiti e, soprattutto, valorizza te stesso e chiedi loro di rispettarti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi sei in una giornata in cui la generosità e l’altruismo ti avvicineranno alle persone che ami per mantenere la fiducia in loro e organizzare nuovi progetti comuni. SENTIMENTI: è un giorno per mantenere il tuo affetto e la tua gentilezza verso le persone vicine con cui vivi.AZIONE: sarà una giornata di grande successo per mantenere la fiducia nei propri cari e organizzare etas con loro. FORTUNA: Potrai sfruttare la tua vitalità e organizzare generosamente i tuoi piani e obiettivi con gli amici. Modera il tuo ritmo di vita e concentra la tua attenzione sulle vere priorità. Se hai saputo prenderti cura di te stesso e rispettare l’autorità medica, la tua salute deve essere migliorata. Con tutto ciò che hai sofferto negli ultimi anni, ora sei sulla strada giusta e trovi la pace interiore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in una giornata in cui dovrai organizzare le basi sindacali negli accordi che hai con le persone coinvolte. Sarai in grado di mantenere i piani con le persone di cui ti fidi e creare qualcosa di speciale insieme. SENTIMENTI: oggi è un giorno per impegnarsi con i propri cari e stringere accordi nelle proprie associazioni miste.AZIONE: è un giorno in cui i tuoi sogni ti saranno necessari per volare in alto ed essere incoraggiato a creare e contattare persone che la pensano allo stesso modo. FORTUNE: è una giornata in cui i progetti che mantieni con gli amici e le persone vicine sono utili. È tempo di riconoscere ciò che gli altri fanno per te. Mostra la tua gratitudine verso coloro che condividono la tua vita quotidiana. Un gesto, un regalo inaspettato farà miracoli nelle vostre relazioni sentimentali. Mettere resistenza ai desideri degli altri non ti lascerà nulla di positivo. Flusso con gli eventi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno per mantenere l’unità con le persone che ami di più e con le quali vivi. Devi aiutare alcuni di loro che hanno bisogno del tuo supporto e della tua azienda. SENTIMENTI: è una giornata per chiarire eventuali disagi causati da frasi dette fuori luogo in passato.AZIONE: è un momento per coltivare l’unione con i propri cari con i quali si hanno patti e collaborazioni congiunte. FORTUNE: È un giorno in cui sarai in grado di mantenere le tue capacità e generosità a un ritmo positivo con le persone che hanno bisogno di te. I conflitti con qualcuno più vecchio di te verranno alla luce per essere affrontati e mettere le cose al loro posto. Le responsabilità si aggiungono nella tua vita con bambini o giovani che avranno bisogno della tua attenzione diretta. Non isolarti volontariamente poiché il contatto con altre persone ti gioverà sotto tutti gli aspetti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno per poter cambiare la tua routine, rendendoti conto che tutto può essere diverso a seconda di dove lo guardi. Goditi le amicizie che la pensano allo stesso modo e la capacità di essere vicino a qualcuno che ha bisogno di te.SENTIMENTI: oggi sentirai che i tuoi risparmi professionali saranno utilizzati per aiutare qualcuno in difficoltà.AZIONE: è un momento in cui le tue relazioni con gli altri saranno molto importanti per metterti al loro posto e osservare il tutto con un’altra visione.FORTUNE: potrai goderti le riunioni con amici fidati e divertirti un sacco. Il tuo fascino personale e la tua sessualità sono esaltati. Hai tutto ciò di cui hai bisogno per attirare quella persona a cui sei così interessato in questo momento. Saprai come agire, parlare e mostrare i tuoi sentimenti in un modo molto speciale. Il denaro ti arriva attraverso eredità o regali.

