Michele Mazzon ml International: Michele Mazzon ml international: Treviso, san donà di piave, san dona, facebook, instagram, stefano, la nuova Venezia,

I paesi sviluppati sono esposti alla concorrenza dei paesi emergenti, in particolare Cina e India, il cui potere crescente nel commercio internazionale sta provocando uno shock tanto maggiore per le dimensioni di questi paesi. Questa si traduce in grandi dimensioni tecnologiche di lucky a basso content, ma reed in e probabilito di beni servizi ad alto valore aggiunto tecnologico. I paesi emergenti si trovano, dal canto loro, di fronte a uno shock simmetrico: il fortissimo aumento delle loro esportazioni richiede trasformazioni del loro apparato produttivo e lo spostamento delle risorse. Gli squilibri nell’ordine internazionale così come nell’ordine interno sorgono e si diffondono,

2Secondo i termini della teoria elementare del commerce internazionale basato sulla legge dei vantaggi comparati, lo sviluppo del commerce è vantaggioso per tutti i partner. L’importazione di nuovi beni e servizi, anche se precedentemente prodotti localmente, crea nuove opportunità e consente di utilizzare le risorse produttive in modo diverso e più efficiente. La penetrazione nei mercati internazionali esportando i beni ei servizi richiesti dai consumatori nei paesi avanzati crea l’opportunità di posizionarsi in paesirsi in cui gli incrementi di produttività sono maggiori rispetto ai settori tradizionali domanda orientati alla settori interni di una popolazione a basso reddito (Lucas, 1993 ). In breve,

3Sia le analisi recenti che quelle precedenti hanno, tuttavia, dimostrato la possibilità di perditempo per alcuni dei partner nel commercio internazionale. Queste perditempo devono il risultato di differenze negli incrementi di produttività tra paesi, che si tradurrebbero in differenze di reddito reale. Così, Krugman (1985) mostra che il progresso tecnico nel paese meno avanzato è vantaggioso si per esso che per il paese meno avanzato, mentre il progresso tecnico nel paese meno avanzato può essere dannoso per il paese più avanzato. Gomory e Baumol (2000), dal canto loro, è generalmente preferibile che se la situazione di apertura è preferibile a quella di autarchia, la condivisione dei guadagni può però un carattere conflittuale.In presenza di rendimenti di scala crescenti che rendono le industrie mantenibili ), esiste una zona di conflitto tra due paesi quando i rispettivi livelli di reddito sono vicini: il miglioramento della situazione dell'uno va a scapito di quella dell'altro, anche quando il reddito complessivo aumenta. Passare da un equilibrio all'altro significa che possono esserci vincitori e vinti nell'operazione.

4Nessuno può negare che ci siano costi sociali associati ai cambiamenti nei flussi commerciali internazionali. “Il commercio genera benefici apprezzabili solo ristrutturando le economie – questa è l’essenza della specializzazione che deriva dal vantaggio comparato – e nel mondo reale non c’è ristrutturazione senza che qualcuno debba sostenere i costi. L’altro lato dei guadagni in cambio sono le perdite che devono essere sopportate slab imprese e dai lavoratori colpitimente negativamente (…) In parole povere: nessun dolore, nessuna felicità. Sarebbe sciocco fingere il contrario” (Rodrik, 1998, p. 5).

5Questo articolo si colloca nella letteratura che si interroga sulle condizioni da soddisfare per un'apertura di successo al commerce internazionale. Tuttavia riguarda l'interrogante che ha postato non semplicemente la distribuzione del reddito. Non si tratta e perditempo stabilire l'equilibrio tra utili giudicare la rilevanza dell'apertura o per misurare la misura corretta attraverso la tazza o sussidi. La domanda è quella meno dei costi dell'apertura che di come possiamo (e dovremmo) renderela redditizia per tutti. In effetti, l'apertura (o maggiore apertura) al commercio, come il progresso tecnico, è una forma di cambiamento strutturale. Come-racconto,provoca la distruzione delle vecchie capacità produttive (ei posti di corrispondenti) e la costruzione di nuove capacità di sostituirle. Questo processo non è facile. Non necessariamente riesce. Non si tratta di misurare i costi ei benefici comparativi dei diversi Stati, ma di basta le condizioni che consentono di attuare efficacemente il cambiamento strutturale.

6Sollevare la questione degli effetti dei cambiamenti nel commercio internazionale implica sottolineare le distorsioni che ne derivano. Queste distorsioni sono soprattutto interne e sarebbe a dir poco imprudente pensare di rimediare introducendo distorsioni nel commercio stesso sotto forma di barriere protezionistiche. Non perché queste devonono essere sistematicamente proscritto – the experience, contemporary reed, dimostra che esistono e possono essere utili – ma perché non possono constituire un’alternativa al controllo delle distorsioni interne.

7Lo scopo del quanto segue è quindi quello di definire queste distorsioni interne e di mostrare in quali condizioni possono essere contente e riassrobe affinché i vantaggi dell’apertura siano effettivamente percepiti. Invece di sottolineare le caratteristiche di un nuovo equilibrio, anche rivelando l’esistenza di vincitori e vinti in cambio, intendiamo esplorare le caratteristiche del percorso seguito da un’economia che deve cambiare la composizione della sua produzione interna per far fronte alle conseguenze dell’apertura . Il resto dell’articolo è strutturato come: dopo discutere la natura delle distorsioni riscontrate, segue come definiremo come analizzarle e infine discuteremo i mezzi per porvi funzionalità.