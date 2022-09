Elisa Isoardi, brutta sorpresa | “È disposta a sacrificarsi”: le cose si mettono male

Per la conduttrice non sono di certo ore facili. Elisa Isoardi è al centro della bufera: parole pesantissime nei suoi confronti

Dopo due anni lontana dalla televisione, Elisa Isoardi ha deciso che il 2022 fosse il suo anno. La sua fama è diventata quella di cui gode oggi grazie a La Prova del Cuoco, che ha condotto dall’addio di Antonella Clerici sino alla definitiva chiusura del programma, il 26 giugno 2020. Da quel momento, per Elisa Isoardi si è fatto tutto difficile e non è più riuscita a trovare una propria dimensione lavorativa.

Negli ultimi giorni, un nuovo inizio avrebbe dovuto significare per lei l’apertura di una nuova parentesi di vita, più soddisfacente. Le cose, però, non si stanno mettendo affatto bene: è già crisi.

Elisa Isoardi, qualcosa non funziona

Come raccontato al settimanale Gente, Elisa Isoardi ha sofferto molto per questi due anni lontana dalla tv. “Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché” ha rivelato. La piemontese, però, non si è data per vinta e ha continuato a studiare e a crescere, certa che prima o poi sarebbe arrivata la sua occasione.

Domenica 11 settembre è quindi arrivata davvero: su Rai2, Elisa Isoardi è tornata al timone di un programma. Si chiama “Vorrei dirti che” e prevede diversi viaggi in giro per l’Italia, dove la conduttrice aiuta delle persone a chiedere scusa o a dire grazie a un famigliare o a una persona cara. Al termine, ci si siede a tavola per un pranzo domenicale tutti insieme, con gli ingredienti del posto. “Non aspettavo altro. Entro nelle case degli italiani per parlare di emozioni e, soprattutto, per aiutarli a raccontare i loro sentimenti” ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

La prima puntata, però, non è affatto andata come previsto. “Vorrei Dirti Che” ha raccolto solo 277.000 telespettatori per uno share del 2.3%, ben sotto le aspettative. Secondo alcuni telespettatori, lei avrebbe accettato pur sapendo di non poter fare un granché. La causa, infatti, starebbe nella troppa voglia di far qualcosa:

Perché andrebbero a schiantarsi contro Venier e De Filippi e ne uscirebbero distrutte, la Isoardi invece è disposta a sacrificarsi pur di non restare a casa — Lorenzo (@Usaunaltronome) September 12, 2022

I commenti sui social nei confronti di Elisa Isoardi non sono ricchi di pietà, anzi: secondo molti, ha completamente sbagliato strada con questa trasmissione. Riuscirà, di domenica in domenica, a farli ricredere? Non ci resta che aspettare.

