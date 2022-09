Detective test | Chi ha ucciso il farmacista? Raccogli le prove e scoprilo

Se sei un vero investigatore dovrai raccogliere le prove e scoprire l’assassino. Prova a risolvere il Detective test.

Questo Detective test metterà alla prova le tue abilità investigative. Scopriamo insieme se sei davvero così bravo.

Tutti si cimentano volentieri in questo genere di test esattamente come vedere un film o leggere un libro giallo, in cui si deve trovare l’assassino. Come agirebbe un vero investigatore? La risposta è semplice: esamina gli indizi, raccoglie le prove e costruisce un’ipotesi di delitto.

In questo gioco dovrai essere molto attento ai dettagli che ti vengono forniti a proposito della scena del crimine e provare a scoprire chi è l’assassino del farmacista. Osserva bene la figura e leggi attentamente ciò che è accaduto.

Il farmacista si trova in laboratorio da solo, i suoi colleghi John, Michael, Nicola e Feliz stanno lavorando nei laboratori attigui. Il farmacista viene pugnalato e tutti i colleghi si dichiarano innocenti. La polizia trova un biglietto a terra con i numeri 28, 27 e 57. Chi ha ucciso il farmacista?

La soluzione del Detective test

Sei riuscito a ricostruire cosa può essere successo al farmacista e chi l’ha ucciso? Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta.

Esaminiamo gli indizi. Il farmacista era solo in laboratorio, tuttavia nelle altre zone attigue lavoravano i colleghi John, Michael, Nicola e Felix. La polizia lo ha trovato in una pozza di sangue con a terra un biglietto con tre cifre 28, 27 e 57.

Gli agenti non hanno dubbi: l’assassino è Nicola. Il biglietto è stato scritto dal farmacista prima di morire e quelle cifre si riferiscono alla tavola periodica degli elementi chimici. Il numero 28 infatti corrisponde a NI (Nichel), il 27 è CO (Cobalto) mentre il 27 è LA (Lantanio).

Sei arrivato a questa soluzione? Complimenti sei davvero un ottimo investigatore. Il test era un po’ complesso ma con un’intuizione sui numeri nel biglietto, la soluzione era a portata di mano. Se invece non hai risolto il detective test non abbatterti, potrai allenarti ancora con altri rompicapo e giochetti e diventare un campione.

