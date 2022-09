“con-lui-fingevo!”:-il-segreto-di-paola-perego,-retroscena-choc-prima-della-separazione

La conduttrice Paola Perego nasconde un trascorso di pesanti strascichi psicologici: grandi sofferenze dietro al successo televisivo.

Da molti anni attiva sul piccolo schermo, la conduttrice lombarda Paola Perego ha iniziato in tenera età la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo gli esordi come modella nel 1982, ad appena 16 anni, l’ambiziosa showgirl ha militato in Mediaset, Telemontecarlo e successivamente nella pubblica emittente.

Tra i suoi maggiori successi di ascolti ricordiamo il rimpianto reality strategico “La Talpa“, di cui si era ventilata la reintroduzione nel palinsesto del Biscione, lo “Zecchino d’Oro” e “Forum”. Dal 2021 al fianco della collega Simona Ventura nel format “Citofonare RAI 2”, ad oggi Paola Perego risulta una professionista risolta e navigata, ma i suoi trascorsi professionali ed emotivi nascondono retroscena davvero sorprendenti.

Paola Perego ha svuotato il sacco: dietro alle quinte gli attacchi di panico

La mattatrice è stata a lungo legata al calciatore Andrea Carnevale, da cui ha avuto due figli. La coppia ha in seguito affrontato la difficile prassi del divorzio e, dopo 10 anni di fidanzamento, Paola Perego è convolata a nozze con l’attuale compagno e manager Lucio Presta. Con lui condivide talamo e progetti professionali: la conduttrice risulta infatti socia dell’azienda Arcobaleno Tre, di proprietà del marito.

Negli ultimi anni Paola Perego ha tirato le somme della sua longeva carriera, arrivando a sfornare il libro “Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita“. La conduttrice ha ammesso di aver a lungo combattuto con questi fenomeni acuti e invalidanti, svelando quanto abbiano in passato compromesso il suo lavoro e la sua vita privata. Ad “Oggi” ha infatti dichiarato: “I farmaci mi facevano compagnia anche da moglie, come negli studi televisivi. Con Andrea fingevo, ma con le crisi notturne la maschera è crollata. Lui era scettico, sembrava non capire, come accade spesso a chi non vive e conosce il motivo.“.

Paola Perego ha a lungo cercato di convivere con gli attacchi di panico, ricorrendo alle terapie farmacologiche prescritte dagli specialisti. A “Storie italiane” ha rivelato: “I farmaci mi annebbiavano la mente e tenevano a bada tutto, anche le emozioni. Non mi emozionavo più. Per strada pensavo a quando sarebbe arrivato il prossimo attacco di panico…“. Ci auguriamo che nel frattempo il volto di “Citofonare RAI 2” abbia finalmente trovato gli strumenti adatti per convivere con gli stati d’ansia, vivendo con più serenità il suo presente.

