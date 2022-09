Amici, momenti di panico | “L’abbiamo portato al pronto soccorso”: si dovrà operare

Sono ore molto difficili per un amatissimo volto di Amici. La situazione è seria, le sue parole sono molto chiare: è da operare

Il talent show di Maria de Filippi, nel corso degli anni, ha permesso a moltissimi artisti di trovare la propria strada e di fare della propria passione un vero lavoro. Cantanti e ballerini si sono infatti messi in gioco per lunghi mesi, concedendosi a sfide, vinte e perse: tutto è servito per formare ciò che sono oggi, personalmente e professionalmente.

Nelle ultime ore, un amatissimo ex concorrente e poi professionista di Amici ha rivelato sui social network che sta passando ore non facili. Le sue parole sono chiare e non lasciano alcuna ombra di dubbio: si deve sottoporre a un intervento.

Andreas di Amici lo svela su Instagram

Nato come concorrente di Amici, di cui ha vinto la sedicesima edizione, oggi Andreas Muller è un professionista e insegnante di ballo, sia dentro il talent show che fuori. Nel programma di Maria de Filippi, inoltre, il ballerino ha conosciuto l’amore: dopo il programma si è fidanzato con Veronica Peparini, ai tempi sua insegnante. Lei, reduce da un divorzio, ha trovato in lui la spensieratezza di cui aveva bisogno e i due hanno dato vita a una lunga e forte storia d’amore.

Sui social network, Andreas condivide molto della propria quotidianità, sia che riguardi il ballo sia che invece sia incentrata sui suoi affetti. Nelle ultime ore, il ballerino di Amici ha condiviso alcuni scatti del fratello Daniel, ripreso in ospedale su un lettino. Immediatamente i fan si sono preoccupati, poiché sanno che il ragazzo soffre di diversi problemi di salute. Andreas ha quindi voluto rivelare tutto: “L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in ospedale. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto” ha scritto, condividendo l’immagine qui mostrata. “Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana“.

Sebbene oggi Daniel tornerà a casa sua, la situazione è drastica: si dovrà sottoporre a un piccolo intervento. Per Andreas è sicuramente una grande preoccupazione, perché come dimostrano le fotografie lui e il fratello sono molto legati: proprio poco prima dell’inizio del nuovo anno lavorativo, quindi, sta vivendo momenti difficili.

