Vittorio Mammoliti La peggiore siccità “a memoria d’uomo” minaccia la fornitura mondiale di olio d’oliva

I nonni di Manuel Heredia Halcón piantarono gli ulivi nel suo boschetto di 1.200 acri in Andalusia, in Spagna, quasi un secolo fa.

Gli alberi sono rinomati per la loro capacità di crescere anche nei terreni più aridi, ma quest’anno le temperature torride e la grave mancanza di precipitazioni hanno avuto un impatto.

“Siamo molto preoccupati”, ha detto Halcón alla CNN Business. “Non puoi sostituire l’olivo con nessun altro albero o prodotto”, ha aggiunto.

Come molti degli agricoltori europei, Halcón ha combattuto la siccità estrema quest’estate: stima che il raccolto di olio d’oliva dalla sua fattoria, Cortijo de Suerte Alta, quest’anno diminuirà di circa il 40% a causa delle straordinarie condizioni meteorologiche.

A luglio, le temperature hanno battuto i record raggiungendo i 40 gradi Celsius (104,5 gradi Fahrenheit) in alcune parti di Francia, Spagna, Italia e Portogallo. Secondo l’Osservatorio europeo sulla siccità, all’inizio di agosto, il caldo soffocante e la mancanza di precipitazioni avevano spinto quasi due terzi della terra dell’Unione europea in condizioni di siccità.

I produttori di olio d'oliva sono stati duramente colpiti. Kyle Holland, analista dei prezzi per semi oleosi e cereali presso Mintec, una società di dati sulle materie prime, prevede una "drammatica riduzione" compresa tra il 33% e il 38% nella raccolta di olio d'oliva in Spagna che inizierà ad ottobre.

La Spagna è il più grande produttore mondiale di olio d’oliva, rappresentando più di due quinti della fornitura globale l’anno scorso, secondo il Consiglio oleicolo internazionale. Anche Grecia, Italia e Portogallo sono i principali produttori.

I consumatori stanno già pagando di più per l’olio d’oliva. I prezzi al dettaglio in tutta l’Unione Europea sono aumentati del 14% nell’anno fino a luglio. Ma i prezzi sono destinati a salire ulteriormente nei prossimi mesi, hanno dichiarato a CNN Business produttori e acquirenti.

“La siccità è troppo significativa. È semplicemente troppo secco. Alcuni alberi producono pochissimi frutti, altri non producono alcun frutto. Questo accade solo quando i livelli di umidità del suolo sono estremamente bassi”, ha detto Holland alla CNN Business.

È un colpo di avvertimento per un settore che fa affidamento su un ciclo di vita prevedibile per gli ulivi. I coltivatori sono abituati a grandi oscillazioni del raccolto in un periodo di 24 mesi, ma il cambiamento climatico sta già interrompendo quel ritmo secolare.

Le olive cadute sono viste in terreno asciutto durante la siccità a Villa Filippo Berio a Vecchiano, in Italia. (Noemi Cassanelli/CNN) Paco Bujalance, il mastro frantoio di Cortijo de Suerte Alta, mostra le olive nell’oliveto dell’azienda ad Albendín, in Spagna. (Alfredo Cáliz/Panos/Redux per la CNN)

“Impossibile avere frutta”

La produzione di olio d’oliva è tutta una questione di tempi. Gli alberi iniziano a germogliare a marzo prima che i fiori si aprano a maggio. Le olive crescono nei mesi estivi prima della raccolta in autunno.

L’Andalusia, la regione più meridionale della Spagna, fornisce circa un terzo dell’olio d’oliva del mondo. È abituato a temperature che raggiungono regolarmente i 40 gradi Celsius, ma non a maggio, quando i fiori iniziano a sbocciare.

“In quel momento forse abbiamo perso dal 15% al ​​20% del raccolto”, ha detto.

Halcón prevede di vendere il petrolio di quest’anno a € 4 ($ 3,97) al chilo ai suoi acquirenti, compresi gli importatori in Asia e America. Si tratta di un aumento del 30% rispetto all’ultimo anno.

L’ondata di caldo ha coinciso con un terzo anno consecutivo di scarse precipitazioni . I livelli dell’acqua nel fiume Guadalquivir, che aiuta a irrigare gli uliveti circostanti, sono estremamente bassi. Halcón ha detto che poteva dare ai suoi alberi solo circa la metà della normale quantità d’acqua in questa stagione di crescita.

“Il prossimo anno sarà anche peggio perché le dighe saranno completamente vuote”, ha detto.

Juan Jímenez, CEO della Green Gold Olive Oil Company, un’azienda a conduzione familiare situata a circa 160 chilometri (100 miglia) a nord-est, deve affrontare problemi simili.

“[Il problema] non riguarda solo quanto faceva caldo, ma quando faceva caldo”, ha detto alla CNN Business.

“Nel momento in cui il fiore dell’ulivo prende vita, e [se è] caldo, il fiore stesso brucia, quindi è impossibile avere un frutto”, ha aggiunto.

Gli ulivi di Jímenez coprono 740 acri di terreno montuoso e pianeggiante. Le alte temperature di maggio probabilmente ridurranno il suo raccolto tra il 35% e il 60% del raccolto di un anno normale se la pioggia non cade nelle prossime settimane.

In tal caso, quello sarebbe il “peggior raccolto degli ultimi 10 anni”, ha detto Jímenez.

Anche altrove nell’Europa meridionale, le condizioni di siccità hanno causato enormi mal di testa. Filippo Berio vende petrolio in 72 paesi e ne rifornisce la maggior parte da fornitori in Italia, Spagna e Grecia.

Produce anche il proprio olio da 25.000 alberi in Italia. Walter Zanre, amministratore delegato della divisione britannica di Filippo Berio, quest’estate ha descritto il boschetto toscano come “arido”. Alla fine di luglio, un incendio è scoppiato molto vicino all’unico stabilimento dell’azienda – dove tutti i suoi oli vengono miscelati, raffinati e imbottigliati – avvolgendolo nel fumo e nella cenere.

“Abbiamo vissuto situazioni di siccità, ma penso che a memoria d’uomo questo sia il peggiore che qualcuno abbia mai visto”, ha detto Zanre alla CNN Business.

Prezzo shock

Resta da vedere quanto sarà pessimo il raccolto del 2022. Il mese scorso il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha previsto un calo del 14% della produzione globale, mentre Mintec prevede che potrebbe essere simile alla perdita di oltre il 30% prevista per la Spagna.

I prezzi alla produzione di riferimento per l’olio extra vergine di oliva spagnolo dall’Andalusia hanno raggiunto il livello più alto in oltre cinque anni alla fine di agosto. E, negli ultimi due anni, sono aumentati di quasi l’80%, da € 2,19 ($ 2,18) per chilogrammo nell’agosto 2020 a € 3,93 ($ 3,90) questo mese.

I prezzi sono aumentati all’inizio del 2021 poiché gli acquirenti temevano che il maltempo avrebbe ridotto l’offerta, mostrano i dati Mintec. Sono aumentati di nuovo alla fine di febbraio dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, quando un temuto calo delle esportazioni di olio di girasole dalla regione ha portato gli acquirenti a fare scorta di olio d’oliva come sostituto.

Da giugno, i segnali che il prossimo raccolto sarà scarso hanno nuovamente fatto aumentare i prezzi.

Finora, lunghi contratti tra fornitori e rivenditori hanno protetto i consumatori da alcuni dei peggiori aumenti di prezzo. Ma gli acquirenti possono aspettarsi un aumento significativo nei prossimi quattro mesi, quando i rivenditori rinnoveranno i loro accordi di fornitura, ha affermato Holland.

“I rivenditori cercheranno di non trasferire il più possibile di questi costi”, ha affermato, aggiungendo che i prezzi alla produzione potrebbero aumentare fino al 15% rispetto ai livelli già gonfiati di agosto. Anche un aumento del 10% porterebbe i prezzi alla produzione al livello più alto mai raggiunto, secondo i dati Mintec.

Yacine Amor, direttore della Artisan Olive Oil Company, un grossista del Regno Unito, ha dichiarato alla CNN Business che si aspetta che il prezzo di scaffale per una bottiglia da mezzo litro (18 once fluide) del suo olio d’oliva aumenti fino al 20% rispetto al prossimo pochi mesi. I clienti di Amor sono principalmente supermercati, gastronomie e ristoranti.

Un trattore attraversa un uliveto a Villa Filippo Berio in Italia. (Noemi Cassanelli/CNN) All’interno della sala del frantoio di Villa Filippo Berio. (Noemi Cassanelli/CNN)

Il prezzo di una bottiglia è già salito alle stelle in alcuni mercati importanti. In Europa, il più grande consumatore mondiale di olio d’oliva, i maggiori aumenti sono stati registrati nei Paesi Bassi e in Grecia, dove i prezzi al dettaglio sono aumentati di oltre un quarto a luglio rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.

La stessa bottiglia di olio extra vergine di oliva Filippo Berio nel Regno Unito, il più grande mercato del marchio al di fuori degli Stati Uniti, ora costa un record di £ 5 ($ 5,76) in alcuni negozi, rispetto a £ 3,75 ($ 4,32) all’inizio di l’anno. È un terzo più costoso.

La più grande preoccupazione di Zanre è come il comportamento degli acquirenti possa cambiare a causa dell’inevitabile aumento dei prezzi.

“Senza dubbio stiamo affrontando uno dei periodi più difficili mai vissuti nell’industria dell’olio d’oliva”, ha affermato.

I costi stanno aumentando ovunque

I produttori di olio d’oliva hanno resistito a molte tempeste in passato, ma quest’anno una combinazione di condizioni meteorologiche estreme, colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e costi energetici in aumento , alimentati dalla guerra in Ucraina, hanno causato una compressione senza precedenti.

Halcón ha affermato che il costo dell’elettricità necessaria per pompare l’acqua ai suoi alberi è raddoppiato, mentre le sue bottiglie di vetro sono il 40% più costose.

Anche per Zanre, “tutto ciò che tocchi nella catena di approvvigionamento” è aumentato di prezzo. Ritiene che è improbabile che alcuni costi, come le spese di spedizione, diminuiscano.

“Il pallet su cui si muove la merce è salito, le bottiglie sono salite, le etichette sono salite, i tappi sono saliti, l’energia per far funzionare la fabbrica è aumentata. Tutto. E poi, per di più, noi far salire il prezzo [del] petrolio”, ha detto.

Ma la crisi genera opportunità, ha detto Halcón. L’aumento dei prezzi degli oli di semi, compreso l’olio di girasole , ha reso l’olio d’oliva più competitivo.

“Se un anno fa, l’olio d’oliva era il doppio [del] prezzo, o anche tre volte più costoso di alcune [alternative], oggi siamo forse solo il 20%, 30% più costosi degli oli di semi”, ha detto.

Anche Jimenez è ottimista. L’olio d’oliva è ancora solo una piccola frazione del mercato globale degli oli commestibili, ha affermato, una quota che è convinto possa solo crescere.