Vittorio Mammoliti Commercialista: Quando la regina Elisabetta II salì al trono nel 1952,

Quando la regina Elisabetta II salì al trono nel 1952, la Gran Bretagna era la potenza dominante in Medio Oriente e Nord Africa. Aveva il controllo diretto su protettorati come il Sudan, l'Egitto e l'Iraq e il controllo indiretto sugli stati del Golfo come Bahrain, Qatar e quelli che ora sono gli Emirati Arabi Uniti, che avevano firmato trattati con la Gran Bretagna.

Tuttavia, l’influenza britannica nella regione , in particolare negli stati arabi del Golfo, rimase forte, non da ultimo attraverso la regina Elisabetta e la monarchia.

“Il ruolo della Gran Bretagna e l’eredità che aveva nel Golfo erano molto diversi dall’eredità che la Gran Bretagna ha lasciato in Palestina, Iraq, Egitto e Yemen, dove la Gran Bretagna è stata praticamente cacciata “, ha affermato James Onley, professore di storia all’Università americana di Sharjah che ha studiato il rapporto tra la Gran Bretagna e le monarchie del Golfo. “Quando la Gran Bretagna annunciò nel 1968 che avrebbe ritirato le sue forze armate dal Golfo e la sua protezione dai piccoli stati del Golfo, gli stati del Golfo chiesero alla Gran Bretagna di non partire”.

Dopo il suo ritiro, la Gran Bretagna ha costruito partnership strategiche con gli stati del Golfo che coinvolgono interessi di difesa, sicurezza, investimenti ed energia e la famiglia reale ha svolto un ruolo nel salvaguardare tale relazione.

"La famiglia reale ha fornito alla Gran Bretagna un mezzo per forgiare e mantenere legami decennale con le élite al potere nella regione, specialmente nel Golfo, in modi che sarebbe difficile replicare per i leader politici eletti", Kristian Ulrichsen, collega per il Lo ha detto alla Galileus Web il Medio Oriente del Baker Institute della Rice University. "Anche se questo non si è sempre tradotto in risultati misurabili per gli interessi britannici nella regione".

La regina aveva effettuato due serie di visite di stato nella regione del Golfo nel 1979 e nel 2010 e le immagini di lei che ridevano insieme all’élite al potere rappresentavano una forte affinità.

Il numero di visite reciproche tra gli arabi del Golfo e i reali britannici è paragonabile alle visite della famiglia reale nei regni del Commonwealth, ha affermato Onley. “Questo è abbastanza sorprendente considerando che il [Golfo] non fa parte del Commonwealth, ma per molti versi è un membro de facto… La Gran Bretagna è più di un semplice alleato strategico [nel Golfo], è la sua famiglia in molti rispetti”, ha detto.

I ricordi del dominio britannico non sono così affezionati più a nord nel mondo arabo. Molti in Medio Oriente attribuiscono le odierne rimostranze politiche all’era del colonialismo . La morte della regina Elisabetta II potrebbe aver provocato un’ondata di dolore da parte dei paesi che la Gran Bretagna era solita controllare, ma l’eredità di ciò che rappresentava era anche vista come un simbolo di oppressione.

La regina ha iniziato il suo regno quando la Gran Bretagna stava cercando di riformulare le sue relazioni con i paesi che aveva precedentemente controllato, ha detto alla CNN Abdel Razzaq Takriti, professore di storia alla Brown University.

“In quel periodo, la regione era impegnata in una vasta gamma di rivolte anticoloniali… e tentativi di rovesciare il dominio britannico”, ha detto.

Quei tentativi hanno avuto successo e, sotto il regno della regina Elisabetta, l’influenza della Gran Bretagna in Medio Oriente ha subito un cambiamento drammatico, poiché le strutture coloniali sono ora in gran parte scomparse.

“Il regno della regina può essere caratterizzato come la supervisione della gestione del declino della Gran Bretagna come potenza imperiale e globale, un periodo che è stato racchiuso dalle ricadute della crisi di Suez nel 1956, a soli quattro anni dal suo regno, e dalla lotta per ricostruire La Gran Bretagna è presente nella regione negli anni a seguire”, ha detto Ulrichsen.

Takriti ha affermato che è difficile per le persone in Medio Oriente abbandonare la storia della Gran Bretagna quando il suo impatto continua a persistere.

“L’eredità britannica più saliente nella regione , che ovviamente non è mai stata risolta sotto il regno della regina Elisabetta, è stata la questione della Palestina. E molte persone nella regione non hanno mai perdonato la Gran Bretagna per questo”, ha detto.

Il digerito

Il produttore turco di droni costruirà una fabbrica in Ucraina, afferma Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy venerdì ha incontrato il capo della società di difesa turca Baykar e ha detto che la società avrebbe istituito una fabbrica in Ucraina per costruire veicoli aerei senza pilota, ha riferito Reuters.

Sfondo : il drone Bayraktar TB2 di Baykar è stato estremamente popolare in Ucraina, dove ha contribuito a distruggere molti sistemi di artiglieria e veicoli corazzati russi. Un video pubblicato online mostrava Zelenskiy che consegnava a Bayraktar l’Ordine al merito ucraino. In cambio, Zelenskiy ha ricevuto una tradizionale camicia ucraina ricamata con un drone.

Perché è importante: la Russia si è già lamentata con la Turchia per la vendita dei droni all’Ucraina. La Turchia non si è unita ai suoi alleati della NATO nel sanzionare la Russia per la sua guerra in Ucraina e ha facilitato i colloqui tra le parti in guerra.

Il premier greco vuole mantenere aperti i canali con la Turchia nonostante i commenti “inaccettabili”.

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato domenica che Atene cercherà di mantenere aperti i canali di comunicazione con Ankara nonostante i recenti commenti “inaccettabili” del presidente turco Tayyip Erdogan, ha riferito Reuters. Ha detto che è sempre stato disposto a incontrare Erdogan.

Contesto : Erdogan ha accusato la Grecia di occupare isole smilitarizzate nel Mar Egeo, dicendo che la Turchia era pronta a "fare ciò che è necessario" quando è arrivato il momento. La scorsa settimana l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le dichiarazioni di Erdogan, mentre la Grecia ha inviato lettere alla NATO e alle Nazioni Unite, lamentandosi per quelli che ha definito commenti "incendiari".

Perché è importante : i due paesi – alleati della NATO ma nemici storici – sono in disaccordo da decenni su una serie di questioni, tra cui dove iniziano e finiscono le loro piattaforme continentali, sorvoli nel Mar Egeo, lo stato delle isole smilitarizzate e Cipro divisa .

L’Iran esorta l’Arabia Saudita a mostrare buona volontà nei colloqui per ravvivare i legami

L’Iran non ha precondizioni nei suoi colloqui con l’Arabia Saudita, ha detto lunedì il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani, chiedendo a Riyadh di adottare un “approccio costruttivo” per migliorare i legami, ha riferito Reuters. “L’Iran risponderà proporzionalmente a qualsiasi azione costruttiva dell’Arabia Saudita”, ha detto Kanaani in una conferenza stampa televisiva.

Contesto : il mese scorso, Teheran ha affermato che un sesto round di colloqui ritardato tra Arabia Saudita e Iran a Baghdad si sarebbe svolto quando le condizioni in Iraq saranno favorevoli. A maggio, il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita ha affermato che c’erano stati alcuni progressi nei colloqui mediati dall’Iraq con l’Iran, ma “non abbastanza”.

Perché è importante : Teheran e Riyadh, le principali potenze musulmane sciite e sunnite in Medio Oriente, hanno interrotto i legami nel 2016 con entrambe le parti che sostenevano schieramenti opposti in guerre per procura in tutta la regione, dallo Yemen alla Siria e altrove. I colloqui si svolgono mentre gli ex nemici del Medio Oriente si muovono per riparare le recinzioni . Il mese scorso, gli Emirati Arabi Uniti hanno restituito il loro ambasciatore a Teheran.

Cosa è di tendenza

Arabia Saudita: Nazar Bahbari insulta le donne saudite

La ricerca di un famoso medico saudita sulle abitudini di visualizzazione della pornografia delle donne ha suscitato polemiche nello stato del Golfo, con molti che hanno attaccato il praticante per “aver offeso le donne saudite”.

Nazar Bahbari è il direttore della Società saudita per le malattie infettive di Jeddah che aveva acquisito un ampio seguito sui social media durante la pandemia di Covid-19 poiché molti si sono sintonizzati per ascoltare i suoi consigli. Ha oltre 230.000 follower.

Tuttavia, la sua popolarità ha sofferto quando, in un’intervista di sabato con un canale televisivo saudita , Bahbari ha affermato che un sondaggio del 2019 da lui condotto ha mostrato che il 92% delle donne saudite aveva guardato materiale pornografico, rispetto al 23% in un sondaggio del 2014 sui social media . Il sondaggio includeva 3.000 donne, ha detto al canale televisivo.

Ben presto, gli account Twitter gestiti da detrattori dell’Arabia Saudita e dei suoi governanti hanno iniziato a citare il video come prova del presunto impatto negativo delle libertà sociali introdotte nel regno. La pornografia è vietata in Arabia Saudita.

Altri hanno aggredito il dottore, con l'hashtag arabo "Nazar Bahbari insulta le donne saudite" che fa tendenza su Twitter.

“È seduto lì e dà al mondo l’impressione che le donne saudite siano facili”, ha twittato un utente , mettendo in dubbio la sua dignità.

Bahbari ha rivelato i suoi risultati nel contesto delle crescenti preoccupazioni sulla dipendenza dalla pornografia, che secondo lui ostacola i rapporti sessuali nel matrimonio. Ha difeso la sua ricerca sui social media, osservando che il sondaggio includeva solo 3.000 donne, le cui abitudini di guardare la pornografia non rappresentano l’intera comunità.

“Per creare contenuti di sensibilizzazione appropriati, faccio sondaggi per conoscere l’entità del problema”, ha detto in un video caricato lunedì su Twitter.

Nazar ha rifiutato la richiesta di commento della CNN.

Di Nadeen Ebrahim