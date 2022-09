utilizzare-energia-elettrica-100%-rinnovabile-nei-propri-uffici:-la-missione-sostenibile-di-pinterest

Per spingere il trend della sostenibilità, i social network sono uno strumento fondamentale. Non solo nei contenuti, ma anche nella loro realizzazione e messa in rete. Per questo Pinterest, famosa piattaforma di condivisione di foto e video, ha deciso di rafforzare il proprio contributo a sostegno dell’ambiente impegnandosi, entro il 2023, ad acquistare energia elettrica proveniente da fonti completamente rinnovabili per gli uffici di tutto il mondo.

Si parte da San Francisco

Il progetto partirà con la sede di San Francisco, che per prima inizierà a ricevere elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Ciò sarà possibile grazie all’adesione al programma SuperGreen di CleanPowerSF, realtà californiana di fornitura di energia pulita. Per tutte le nuovi sedi invece, la piattaforma si impegnerà, quando possibile, nell’approvvigionamento da fonti rinnovabili a livello locale e darà la priorità a spazi per uffici che abbiano dei rating di sostenibilità molto alti.

Le misure ‘green’

L’impegno di Pinterest si basa su quattro punti principali. Il primo è la riduzione dei rifiuti d’ufficio, per la quale l’azienda collaborerà con organizzazioni locali per riciclare arredi e attrezzature. Il secondo è la riduzione degli sprechi alimentari: a San Francisco, Pinterest sta già testando l’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i pasti. È poi fondamentale il coinvolgimento dei dipendenti, che avranno una serie di vantaggi ‘green’, come incentivi per l’installazione di impianti solari nelle proprie case; l’azienda fornirà inoltre un sussidio ai lavoratori pendolari, in modo che preferiscano utilizzare i mezzi pubblici anzichè la macchina. Infine la società si impegna a fornire ai dipendenti informazioni su come vivere e lavorare in modo più sostenibile, come la guida per viaggio professionali ‘green’ e consigli per risparmiare energia a casa.

“Un passo verso un futuro migliore”

“Ci impegniamo a creare spazi di lavoro su misura per i dipendenti, progettati e gestiti in modo responsabile”, ha dichiarato Mia Ketterling, Global Sustainibility Lead di Pinterest. “Fornire energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili nei nostri uffici entro il 2023 è un passo nel nostro percorso verso un futuro migliore e più sostenibile per i nostri dipendenti e la community globale”.

L’articolo Utilizzare energia elettrica 100% rinnovabile nei propri uffici: la missione sostenibile di Pinterest è tratto da Forbes Italia.