Settimana della Mobilità Sostenibile: eventi, sconti e concorsi in tutta Italia

Aumentare la consapevolezza riguardo alla mobilità sostenibile all’insegna del cambiamento e sfruttando le “Connessioni migliori” tra i gruppi di persone già attivi su questo tema, promuovendo le sinergie tra le persone. Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana Europea della Mobilità 2022, campagna della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Se il culmine è il Car Free Day, che molte città (ma non Milano) organizzano, la manifestazione va avanti una settimana, dal 16 al 22 settembre, in cui le amministrazioni sono incoraggiate a tentare misure di pianificazione innovative, nuove infrastrutture o tecnologie, ma anche valutare la qualità dell’aria per accrescere la consapevolezza sull’importanza di un cambiamento condiviso. Ricordiamo l’evento – la Fancy Women Bike Ride, premiato di recente dall’Onu – che porta in strada cicliste allegre e colorate in 200 città del mondo, tra cui molte italiane (Alfonsine, Bari, Brescia, Cagliari, Cervia, Cosenza, Cuneo, Genova, Lecce, Mestre, Monza, Padova, Pesaro, Pisa, Pordenone, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Torino, Trento, Treviso, Verona). Ma ancora, per esempio, nel fine settimana del 17 e 18 settembre sarà possibile viaggiare in Umbria a bordo dei treni regionali di Trenitalia con la propria bicicletta senza costi aggiuntivi, grazie all’offerta Promo Bici Umbria. Inoltre, l’iniziativa “A scuola in treno”, rivolta agli alunni delle scuole medie superiori umbre, permetterà a chi ne farà richiesta tramite i propri istituti scolastici, da 14 al 22 settembre, di viaggiare gratuitamente, a bordo della flotta regionale, mediante specifiche autorizzazioni e in giorni prestabiliti.

Photo by Andrew Gook on Unsplash

Vario e articolato il programma che ha in serbo Roma, con tante pedonalizzazioni e sperimentazioni per le scuole, e una giornata gratis su tutti i mezzi Atac in metro, bus e tram. Urban Lab propone a Torino alcuni incontri pubblici e un programma di visite guidate per capire meglio le abitudini di mobilità dei torinesi e scoprire i grandi progetti in fase di studio o realizzazione (qui il programma completo). Fa sul serio anche Brescia, una delle città più inquinate d’Europa, che prova a cambiare aria con 26 eventi, tra i quali iniziative didattiche e l’inaugurazione di nuovi servizi per i cittadino, come bicimia in versione elettrica. Il Comune eliminerà per un giorno le auto dal centro storico il 18 settembre con biglietto unico del bus valido tutto il giorno. Un successo il progetto “Vieni al lavoro sostenibile”, con 23 aziende bresciane che ad oggi hanno aderito, impegnandosi a sensibilizzare i dipendenti nell’andare al lavoro con un mezzo alternativo all’automobile durante tutta questa settimana e partecipare così all’estrazione di ricchi premi. Tanti anche i seminari e i convegni. Sul sito europeo dedicato, le linee guida tematiche 2022 sono inoltre raccolti esempi di buone pratiche e iniziative recenti di città, Paesi e cittadini di ispirazione per una mobilità urbana più sostenibile. In più, si può partecipare direttamente, registrando sul sito MobilityWeek.eu la propria azione per la mobilità sostenibile: le azioni più particolari saranno raccolte nella pagina ‘ Azione sotto i riflettori ’ e potrebbero essere presentate nella newsletter della settimana europea della mobilità. Inoltre, ogni anno, cinque eccezionali azioni di mobilità vengono selezionate per partecipare al concorso Best #MobilityAction sui social media. Tutti sono chiamati a partecipare: associazioni e soggetti del Terzo Settore, imprese, organizzazioni di cittadini, scuole e amministrazione locali possono proporre o condividere azioni di mobilità in qualsiasi momento nel corso dell’anno. Obiettivo di quest’anno superare il record dello scorso anno, in cui si è registrato il più alto numero di iscrizioni di sempre, con la partecipazione di oltre 3.100 città in 53 Paesi e la presentazione di quasi 650 azioni per la mobilità nel corso dell’anno. Tra l’altro nel 2021 ad aggiudicarsi il premio Best #MobilityAction per la migliore azione di mobilità è stato un nostro capoluogo di regione, Bologna, che, grazie all’impegno dei cittadini e alla campagna “30 Bologna – una citta per tutti” sul web e social, prosegue tutt’ora nella creazione di zone a 30 km/h nel centro storico. Tra le sfide in corso per le aziende, ricordiamo quella dedicata al “Packaging”, ovvero le sfide della logistica in ambito urbano: le consegne devono essere sempre più veloci, ma anche pulite. In questo senso le “connessioni migliori” sono quelle necessarie per trasferire flussi di dati tra fornitori e utenti e i giusti mezzi da utilizzare (le cargo bike, ad esempio!) per recapitare i pacchi senza inquinare.

