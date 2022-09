Rudy Zerbi non lo molla più | Il suo “protetto” brucia le tappe: presto su Canale 5

Uno dei concorrenti più voluti e seguiti da Rudy Zerbi è ormai sotto la sua ala. Il cantante arriva anche in quella trasmissione

È uno dei coach più longevi di Amici di Maria de Filippi e con il suo stile inconfondibile caratterizza la trasmissione, tra risate e litigate. Rudy Zerbi, discografico di fama nazionale, siede nella cattedra dei giudici di canto, pronto ad accompagnare i concorrenti nel loro percorso all’interno della scuola.

Nelle ultime ore, sembra che uno dei suoi concorrenti più protetti stia per affrontare un passo decisivo. Sicuramente Rudy Zerbi ne sarà felice: lo vedremo prestissimo in prima serata su Canale5.

Rudy Zerbi se lo porta con sé: ecco dove lo vedremo

Uno dei concorrenti più amati di Amici21 è stato sicuramente Luigi Strangis. Cantante giovane ed eclettico, fin da subito ha fatto emergere la sua anima rock e controcorrente, capace di rendere attuali anche le canzoni più vecchie e conosciute. Fin dal primo giorno, Luigi ha dovuto confrontarsi e scontrarsi con un altro grande talento di Amici21, Alex: della squadra di Lorella Cuccarini, fin da subito si è capito che si sarebbe giocato la vittoria con Luigi.

Proprio in sede della finale, infatti, i due sono arrivati a una sfida importantissima per il programma. A prevalere è stato Luigi, il quale poi si è giocato la vittoria contro il ballerino Michele, di Alessandra Celentano: a vincere l’edizione, però, è Luigi Strangis. Dal primo momento, il cantante ha scelto di non affidarsi a case discografiche grandi, ma ad altre piccole e più famigliari: il suo percorso nella musica, quindi, è appena iniziato.

Nelle ultime ore, però, è emerso un nuovo dettaglio sul suo futuro. Sembra che Luigi Strangis, infatti, sarà ospite in una puntata di Tu Sì Que Vales, il programma sempre prodotto dalla Fascino di Maria de Filippi dove, tra i giudici, c’è anche Rudy Zerbi. Il vincitore è stato presente all’ultima registrazione in veste di ospite e, secondo alcune fonti, si è esibito. Sembra infatti che Maria l’abbia voluto nella sua trasmissione per un’occasione importante: si è aggiudicato il disco d’oro per il suo album Strangis.

Durante la trasmissione, quindi, Luigi verrà premiato in prima serata e a dargli il riconoscimento sarà un’altra ex concorrente di Amici, Giordana Angi. Lei, con Briga, Gabriele Costanzo ed Emanuela Sempio, è la fondatrice dell’etichetta indipendente 21CO di cui Luigi Strangis fa parte. Al momento, non si sa quando questa puntata verrà trasmessa.

