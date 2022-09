Rompicapo | 101 e 102: trova la soluzione se ci riesci

Ti piacciono i numeri? Questo rompicapo fa al caso tuo, prova a risolvere in pochissimi secondi e dimostra le tue abilità.

Ormai tutti si cimentano in rete con rompicapo e test di vario genere. Alcuni sono davvero complicati, altri lo diventano a causa del tempo limitato imposto per la risoluzione. anche oggi avrai pochi secondi, ma se ti piacciono i numeri sarai avvantaggiato.

I test di logica e i rompicapo sono così amati perché le persone si vogliono mettere sempre alla prova in giochetti come questo per testare il proprio quoziente intellettivo. Poco importa la cultura, dovrai possedere una mente elastica e flessibile, in aggiunta essere velocissimo.

Anche per accedere a certi esami o concorsi esistono i test ingresso. In questi sono contenuti problemi di logica, affinché si possa valutare le doti del candidato. Cosa si indaga? Sostanzialmente chi risolve, dovrà essere veloce e ragionare sulla base della legge causa-effetto. Oppure, data una certa situazione occorre scoprire la regola di quel problema.

I test matematici sono i più amati e questo rompicapo fa parte di quelli. Osserva bene la figura in alto e imposta un countdown di 5 secondi: sei in grado di creare un’operazione di senso compiuto spostando solo un numero? Provaci subito!

La soluzione del rompicapo

L’intelligenza si misura anche nella capacità di ragionare in modo logico, deduttivo o matematico. Vediamo insieme se in 5 secondi la tua mente è stata in grado di capire immediatamente il trucchetto.

Guardiamo di nuovo l’operazione proposta: 101-102=1. Si tratta ovviamente di un’operazione inverosimile e sbagliata. Ma come noterai dalla soluzione spostando il numero 2 sopra al 102, ottenevi 10 alla potenza che equivale a 100. Così: 101-100=1!

Era un trucchetto che una mente matematica avrebbe escogitato in un battibaleno. Se non ci sei riuscito in 5 secondi, dovrai allenarti ancora perché questo rompicapo non era difficilissimo. Con un po’ di pazienza e trascorrendo qualche minuto delle tue giornate a risolvere questo genere di test, diventerai un campione. Buon allenamento!

