Oroscopo Branko di mercoledì 14 settembre: tutte le stelle della giornata

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi bisogna stare attenti all’inganno, o anche all’ingannarsi quando si analizza o si giudica una situazione o una persona. Fortunatamente, in questo momento ti godi la protezione delle stelle, ma comunque fai attenzione perché ciò che sembra, o ciò che vedono i tuoi occhi, potrebbe non essere reale. Stai attento. Non lasciarti sopraffare se le cose non vanno come ti aspettavi, perché finirai per trovare una soluzione a quei problemi che ti riguardano. In generale, non si può dire che tu sia una persona sfortunata, quindi vai avanti e vai avanti… Amore : aiuta un familiare che non è di buon umore. Denaro : la cosa migliore che puoi fare è investire i tuoi soldi. Lavoro : buona giornata di lavoro. Salute : all’inizio di un grande esaurimento, vieni prima tu.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ti piace sempre andare piano e andare sul sicuro, consolidando e stabilizzando tutto ciò che ottieni. Ma se oggi vuoi avere successo o ottenere qualcosa che desideri con tutto te stesso, dovrai correre rischi importanti, rischiare testa o croce, ma non preoccuparti perché senza dubbio funzionerà per te e lo farai raggiungerlo. Lo stato d’animo in cui ti trovi sarà fondamentale per affrontare le situazioni che potrebbero sorgere nei prossimi giorni, quindi ti consigliamo di non abbatterti qualunque cosa accada. Devi essere molto ottimista. Amore : l’amore sarà l’aspetto più luminoso della giornata. Denaro : non sprecare i tuoi soldi in uscite pubbliche che puoi evitare. Lavoro : Al lavoro, le cose stanno andando bene. Salute : controlla l’alcol che bevi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei in un ottimo momento e oltre alla tua grande intelligenza e naturale capacità in questi giorni si aggiungerà anche un’intuizione molto accurata che ti porterà, quasi per mano, verso la strada di un maggior successo, sia in campo lavorativo che mondano o affari personali. Sorprese molto positive. Se non riesci a calmarti, commetterai errori insoliti per te, quindi cerca di non essere sopraffatto se non raggiungi i tuoi obiettivi alla velocità che vorresti. In ogni caso, una vacanza ti fa comodo per dimenticare il tuo lavoro. Amore : l’amore e l’affetto saranno motivo di soddisfazione. Denaro : una persona cerca di avvicinarsi per motivi economici. Lavoro : al lavoro, potresti diventare teso e irritabile. Salute : leggero fastidio agli arti inferiori.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non perdere tempo a soffrire o rifugiarti nella malinconia, piano piano si sta avvicinando una nuova fase molto più positiva e sarai molto più vicino alla realizzazione dei tuoi sogni o al raggiungimento di importanti traguardi che da tempo insegui nel mondo . Questo è il momento di combattere. Da quando hai deciso di dare una nuova direzione alla tua vita, sei riuscita a trovare la speranza dove vedevi solo noia e noia. Con questo atteggiamento stai anche scoprendo di avere più virtù di quanto immaginassi e che coloro che ti circondano ti apprezzano molto. Amore: l’amore non tornerà a casa a cercarti, vai avanti. Soldi : mantieni la calma quando si tratta di fare acquisti. Lavoro : Buona fortuna negli affari. Salute : mostrare una figura migliore sta iniziando a essere il suo obiettivo.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Grande attività fruttuosa e che produce entusiasmo. È un buon momento per la tua vita professionale o per le tue finanze, che non sono esenti da lotte o difficoltà, ma conosci bene la strada che devi intraprendere o le manovre che devi fare. Inoltre, fortuna e aiuto sono dalla tua parte e ne otterranno ancora di più.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Successo, o culmine, raggiunto con un grande lavoro silenzioso e silenzioso, senza attirare l’attenzione. Mentre gli altri galanti e ostentano, tu a poco a poco vai, come una formichina, salendo il pendio roccioso verso la meta tanto attesa. Nel profondo della tua anima ti senti felice perché sai che lo otterrai, forse in ritardo ma sicuramente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Scoprirai che una persona che consideravi un amico, o almeno un simpatico compagno, è in realtà il tuo nemico. Però non ti conviene fare niente, lascia che pensi che continui a credergli un buon amico e vai piano piano a falciare l’erba sotto i suoi piedi, solo così potrai annullarlo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei in un momento di grande forza, sia internamente che esternamente. Dietro la tua apparente calma e silenzio si nasconde una grande determinazione e niente e nessuno può fermarti. Un ottimo autunno sta arrivando per te, anche se non dovresti fare affidamento sulla fortuna perché solo i tuoi grandi sforzi ti porteranno al successo finale.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – È un giorno eccellente per viaggiare, socializzare e mostrare una grande attività in generale. La fortuna sarà con te, soprattutto sotto forma di ispirazione o grande intuizione. Qualcosa dentro di te ti mostra la strada da percorrere e la via per liberarti dai fardelli e dai problemi che ti hanno trattenuto, ma non lo farà più. Non aver paura di sbagliare, perché la cosa peggiore che puoi fare è restare immobile, senza provare nulla e rimpiangere ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Hai fortuna in faccia e, soprattutto, una grande volontà di superare gli ostacoli che si presentano. Amore : ti si addice per esprimere le tue emozioni. Denaro : evita spese inutili. Lavoro : Buoni rapporti con i colleghi. Salute : compare un leggero problema alle articolazioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Se vuoi avanzare e scalare la strada del successo materiale e professionale, ed è qualcosa che desideri con tutti e cinque i sensi, sperimenterai alcune dolorose delusioni lungo la strada, e una di queste è molto, molto vicina. I veri amici in realtà sono pochissimi, e più in alto vai più te ne rendi conto. Non importa quanto sia difficile coloro a cui non piaci, non saranno in grado di farti del male o trasformarti in una persona diffidente. Cerca di circondarti di persone positive che tirano fuori il meglio di te e che sono anche felici dei tuoi successi personali… Sii felice! Amore : Devi coccolare di più il tuo partner, ti senti dimenticato. Denaro : risparmia cercando di controllare la spesa. Lavoro : Controllare molto bene i lavori prima di consegnarli. Salute : gli sbalzi d’umore danneggiano la salute.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi i pianeti non sono in posizioni molto armoniche e soprattutto, nel tuo caso, devi stare molto attento agli inganni, ai tradimenti o alle truffe. È un momento di confusione o di nebulosità e forse la persona che ritieni più affidabile, o quella che ti apprezza di più, è quella che potrebbe colpirti. Cerca di trovare stimoli che ti rendano più piacevole e dinamico giorno per giorno. Se andate avanti vivrete un’estate molto intensa e piena di sorprese interessanti… In amore stanno arrivando importanti cambiamenti, che dovrete assimilare a dovere. Amore : se hai un partner, sperimenterai un amorevole rinnovamento. Denaro : ti senti generoso e desideroso di condividere con i tuoi cari. Lavoro : lanciati alla ricerca di nuove avventure professionali. Salute : proteggi le tue labbra se trascorri del tempo all’aperto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Realizzazioni o gioie nella vita familiare o sentimentale, ma bisogna stare attenti perché i pianeti non formano buone configurazioni, e quella che ora sembra una solida felicità o un meritato premio potrebbe evaporare a breve o medio termine come se nulla fosse. Ma quel premio entrerà nella tua vita prima o poi. I viaggi saranno occasioni ideali per incontrare persone diverse che hanno qualcosa da offrirti. Devi rinnovare la tua lista di amici con persone divertenti e intraprendenti, perché ti aiuteranno a uscire dal torpore dei mesi estivi. Prendi le batterie! Amore : ti manca qualcuno che significa molto per te. Soldi : Risparmiare è importante, ma non ossessionarti. Lavoro : Al lavoro, tutto ciò che inizi oggi sarà un successo. Salute : vai dal dentista se continui ad avere fastidio alle gengive.

