“Non sapete che combinava!”: verità scomoda su Antonella Elia, lo sfogo della collega

La showgirl Antonella Elia viene rievocata da una nota ex collega: parole di fuoco nei suoi confronti, le accuse parlano chiaro.

“Nel bene o nel male, purché se ne parli“: questo sembra essere il motto della spumeggiante Antonella Elia. La showgirl, che deve i suoi esordi al compianto format “Non è la RAI“, ha certamente lasciato il segno durante le sue numerose comparsate in video.

Personaggio divisivo e tutto pepe, la soubrette ha cambiato il volto di programmi come “L’Isola dei Famosi” e “Temptation Island“, senza lesinare su interventi al vetriolo anche a “La Pupa e il Secchione“. Pronta a sfamare il pubblico con siparietti alla nitroglicerina, Antonella Elia è stata rievocata dall’ex collega Enrica Bonaccorti durante la sua partecipazione al “GF Vip” nell’edizione del 2020.

Enrica Bonaccorti su Antonella Elia: “Totalmente inaffidabile!”

Nerone in gonnella in salsa televisiva, la showgirl ha animato la quarta edizione del “GF Vip“, regalando agli spettatori alcuni scontri degni di nota con altre inquiline della casa di Cinecittà. Tra di esse Valeria Marini, Licia Nunez e Fernanda Lessa. Ospite in collegamento a “Live – Non è la D’Urso“, la conduttrice Enrica Bonaccorti ha sparato a zero sull’ex collega, con cui per anni ha diviso il palco di “Non è la RAI”.

Riporta anche “Il Sussidiario”: “Secondo me sarebbe dovuta essere eliminata dal Grande Fratello Vip, il suo comportamento non è accettabile!“, ha stabilito Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha poi sottolineato come il carattere di Antonella Elia fosse già emerso in passato: “Faceva e diceva le stesse cose che abbiamo visto al GF Vip. Ha 56 anni, ma il temperamento è quello di una undicenne e si è visto anche nella casa del GF Vip…“.

Ha poi compiuto l’affondo finale: “Se avesse avuto un bel carattere avrebbe fatto un’altra carriera perché aveva talento. Di Antonella non ci si può fidare, è difficile lavorarci insieme, ti mettevi d’accordo per le battute, per gli applausi e faceva finta di dimenticarsene, poi ti chiedeva scusa, ma non era vero. Non si capisce se ci fa o ci è, mi prendeva in giro e ci cascavo sempre. Per questo ho deciso di chiudere!“.

A darle man forte, anche il costumista Giovanni Ciacci, attualmente in pole-position per la prossima edizione del “GF Vip”. L’eclettico professionista ha confermato le parole di Enrica Bonaccorti: “Non sapete che combinava a Non è la RAI. Chiediamo a Yvonne Sciò!“. Sembra proprio che la soubrette abbia fondato la sua carriera sulle controversie in video: la strategia risulterà premiante per la pepata Antonella?

