Labbra secche, non sempre è il freddo | Fai subito le analisi: potresti avere questa carenza

Soprattutto durante i mesi invernali, le labbra secche sono un vero e proprio incubo di molte persone. La causa, però, può essere grave

I mesi più freddi mettono spesso a dura prova le labbra, soprattutto di chi ha una pelle secca e poco idratata. Immediatamente, infatti, iniziano a screpolarsi, seccarsi e rompersi, dando inizio ai fastidiosi sintomi che quasi tutti conosciamo. Si corre quindi ai ripari con burrocacao, creme e impacchi di qualsiasi tipo, anche se a volte non è sufficiente.

Molto spesso, infatti, le labbra secche sono causate da una situazione che è ben distante dal freddo esterno. Fai subito le analisi se le tue labbra screpolate non hanno rimedio: puoi avere questa carenza.

Labbra secche e screpolate: potrebbe mancare questa vitamina

Il primo sintomo della labbra secche è la sensazione di pelle che tira. Non appena perdono di idratazione, infatti, si screpolano e diventano irritate, creando quelle fastidiose pellicine che tanti amano tirare. Il meccanismo per cui le labbra si seccano così facilmente è da ricercare nella loro struttura: esse si compongono di una parte esterna, l’epitelio cheratinizzato, e una interna, costituita da mucosa.

Questa doppia struttura rende la pelle delle labbra molto sensibile rispetto alle altre parti del corpo, soprattutto per quanto riguarda gli agenti esterni. Questa zona, inoltre, non è dotata del film idrolipidico tipico della pelle del corpo: di conseguenza, fatica a mantenere un buon livello di idratazione cutanea. I principali fattori che causano l’irritazione e la secchezza delle labbra sono il vento e le basse temperature, ma anche un basso tasso di umidità. D’inverno, vivere negli ambienti riscaldati con impianti artificiali secca in modo incredibile le labbra, che invece godono dell’umidità.

Un’altra causa, questa volta comportamentale, è legata alla cattiva abitudine di leccarsi spesso le labbra. Questo movimento dà un sollievo momentaneo che, però, determina una secchezza ancora maggiore nel momento in cui la saliva evapora. Al tempo stesso, bisogna fare molta attenzione anche ai rossetti e ai gloss con siliconi, così come ai dentifrici molto schiumogeni: alcuni ingredienti di questi cosmetici possono danneggiare la pelle delle labbra. Una causa però poche volte nota è legata a una mancanza di vitamina B: nel caso in cui questo nutriente manchi, le labbra possono seccarsi con molta facilità.

In questo caso, non ci sarà burrocacao che tenga: per risolvere questa problematica si deve andare all’origine del problema, cioè all’integrazione di vitamina B secondo le quantità indicate dal medico.

The post Labbra secche, non sempre è il freddo | Fai subito le analisi: potresti avere questa carenza appeared first on Ck12 Giornale.