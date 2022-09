Grande Fratello | “È caduta la sua maschera, vi racconto tutto”: una verità raccapricciante

Una delle discussioni più famose della storia del Grande Fratello sta per essere completamente svelata. Sono passati quattro anni

Nel corso degli anni, il Grande Fratello si è distinto per aver saputo creare sempre questioni e gossip molto sostanziosi, alle quali i telespettatori si affezionavano facilmente. L’anima del reality è proprio questa, infatti, ed è il segreto del suo successo praticamente imperituro, che non ha conosciuto crisi.

Nel corso dell’edizione del 2018, un gossip enorme ha travolto completamente non solo i telespettatori, ma l’Italia intera. La questione era gigantesca e oggi, a distanza di quattro anni, ecco tutta la verità: aveva ragione lui.

Grande Fratello, ora parla Fabrizio Corona

L’edizione del Grande Fratello del 2018 è stata condotta da Ilary Blasi e, tra i concorrenti, c’erano anche le Donatella, il duo artistico formato da Giulia e Silvia Provvedi. La seconda era al tempo fidanzata con Fabrizio Corona e, dopo diversi litigi e aspre discussioni, Ilary Blasi ha concesso al paparazzo di entrare nella casa per parlare con lei. Corona, però, ha accusato la conduttrice di non permettergli di dire ciò che voleva e lei ha reagito.

La discussione si è quindi spostata su temi personali. “Ma tu lo sai cosa mi ha fatto, tredici anni fa?” ha poi detto Ilary, riferendosi infatti a uno scoop da lui fatto circolare in merito a presunti tradimenti da parte di Francesco Totti proprio mentre lei era incinta e si doveva sposare. A quel punto, Corona è esploso, accusando Totti di aver scritto un libro pieno di falsità e criticando lei per aver tirato fuori quel discorso. Ilary, però, è riuscita a dominarlo e la questione si è chiusa, nel 2018, con una vittoria della conduttrice su tutti i fronti.

Dopo le recenti rivelazioni di Totti al Corriere Della Sera e di Ilary Blasi di conseguenza, però, la realtà sta emergendo con potenza. Fabrizio Corona ha quindi ripostato il video della discussione e ha scritto che, in quella sera, la Blasi voleva fargli una lezione di moralità. “Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera, finalmente!”. Secondo il paparazzo, quell’uscita di Ilary era un attacco all’ormai ex marito, che in quei giorni aveva fatto uscire un libro in cui, per volontà di Ilary, parlava anche dei gossip in merito a Flavia Vento. “Mi accusava di aver inventato tutto e che io ero una mer*a… Ma oggi incominciamo a capire un po’ di cose!“: sembra quindi ormai chiaro che Corona non voglia più trattenere niente e che questi sono solo i primi atti di un’opera che sarà molto articolata.

