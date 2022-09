“Dignità e orgoglio”, Mauro Corona demolisce Francesco Totti: l’affondo su Rai 3

Come ogni martedì sera, anche oggi 13 settembre, in onda su Rai 3 ecco CartaBianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. E come ogni martedì sera, ad aprire la puntata ecco Mauro Corona, lo scrittore e alpinista che fa il punto sui fatti della settimana.

Non si può che partire dalla morte della Regina Elisabetta, l’addio alla sovrana dei due secoli che ha sconvolto il Regno Unito. “La morte della Regina Elisabetta? Era una regina ma aveva conservato l’umanità, era una donna perbene, una persona verso la quale provare affetto e simpatia”, afferma Corona, tributando il suo omaggio a una donna che ha letteralmente fatto la storia.

Poi cambio di registro, si passa all’affaire Francesco Totti-Ilary Blasi, alla vicenda della separazione nuovamente deflagrata dopo l’impensabile e sorprendente intervista concessa dal Pupone al Corriere della Sera. E il giudizio di Corona è tutt’altro che lusinghiero: “Ho sempre ammirato Totti come sportivo, ma penso che due persone che si separano per i più disparati motivi dovrebbero avere l’accortezza, la dignità e l’orgoglio di salvare l’amore che c’è stato. Ci sono anche dei bambini. Infierire così non è bello”, taglia corto Corona. Un pensiero che in molti condividono. E le polemiche di questi giorni stanno lì a dimostrarlo…