“Cinemaeweb”, storie di eccellenza e sostenibilità tra il Lido di Venezia e Murano

Due giorni di incontri e di riflessioni all’insegna del cinema e dei linguaggi della comunicazione, nel segno dell’eccellenza e della sostenibilità ideati dal giornalista Massimo Lucidi e sostenuti da The Map Report. Si sono svolti a Venezia (8 e 9 settembre), scanditi da una serie di appuntamenti culturali e incontri tra la storica Vetreria Barovier & Toso di Murano e gli spazi istituzionali della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

“La metafora della visita nella secolare vetreria di Murano è stata colta e apprezzata dagli imprenditori e professionisti che hanno voluto aderire all’esperienza di ragionare sulla comunicazione – dichiara Massimo Lucidi. Sentir dire dal bravo Luigi Lucchetta, amministratore di una realtà energivora eppure sesta azienda più antica del mondo con 8 secoli di storia ‘non ci fermerà una bolletta’, è stata una carica di positività, speranza e fiducia nel futuro, di cui tutti sentivamo il bisogno”.

Sul palco del salotto di Ente dello Spettacolo – diventato televisivo, con i due dibattiti promossi da The Map Report TV canale Sky 513 – nella Sala Tropicana dell’hotel Excelsior al Lido di Venezia, si sono avvicendati aziende, fondazioni, associazioni e professionisti testimoni di un impegno sul fronte della sostenibilità. Dalla Fondazione Romualdo Del Bianco che ha presentato il Festival dei Luoghi Parlanti, viaggio nel mondo che unisce persone, comunità e iniziative che fanno cultura della sostenibilità ambientale sociale ed economica. Per arrivare all’imprenditore Romano Solai, Presidente di Sovean Group, che hanno fatto sua la “conversione ecologica” cara a Papa Francesco, rinegoziando il business plan del gruppo e facendo nascere una nuova società, Ricarica, dedicata alle energie rinnovabili. Presente anche l’imprenditore del “Laboratorio delle eccellenze” del territorio Salvio Passariello: siamo con Ferrarelle nell’alto casertano dove tra pascoli estensivi, cura degli animali, ricette di tradizione e innovazione studiata da grandi chef con l’Agristor Due Torri ha fatto partire durante il Covid, un format di ristorazione nel Paese, originale e sostenibile, La Chiancheria. Alessandro Agostini ha invece presentato Karma Metrix, l’innovativo algoritmo che mira a misurare l’ecosostenibilità dei siti web e contribuire a ridurne l’impatto sull’ambiente.

Spunti interessanti sono venuti anche dalla coach e scrittrice Alessandra Monasta, dall’architetto Egidio Raimondi che ha presentato un sodalizio professionale di filiera nel campo delle costruzioni, evidenziando la sostenibilità “non solo nel cosa ma anche nel come” si edifica; un discorso che ha fatto il paio con quello dell’imprenditore di successo Giuseppe Caruso, titolare di Mondo Camerette, che ha raccontato come ha mosso i primi passi nella crescita del brand. La due giorni veneziana è stata anche l’occasione per presentare l’ultimo libro di Ugo di Tullio, Il cinepolo green di Napoli – Uno sguardo verso il Mediterraneo (Felici Editore), un saggio scritto insieme a Giulia Nardini che analizza le potenzialità e le prospettive della realizzazione del primo Cinepolo della Campania, che si inserirà all’interno dell’ex base NATO di Bagnoli.

L’articolo “Cinemaeweb”, storie di eccellenza e sostenibilità tra il Lido di Venezia e Murano proviene da The Map Report.