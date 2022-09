assoimpredia-per-la-prima-volta-a-galabau,-fiera-internazionale-del-verde

Assoimpredia, l’Associazione nazionale Imprese per la Difesa e la tutela ambientale, parteciperà per la prima volta con un proprio stand alla Fiera internazionale GaLaBau (Gardening, Landscaping, Greendesign) che si tiene dal 14 al 17 settembre a Norimberga, in Germania. L’evento rappresenta il punto d’incontro europeo in cui convergono le maggiori eccellenze dell’industria del Verde, del paesaggio e del giardinaggio. Attesi, fra i visitatori, numerosi specialisti del settore, come architetti dell’Ambiente, urbanisti, agronomi e altri professionisti del Verde. Presente anche The Map Report in qualità di media partner.

“Incontreremo espositori delle principali aziende mondiali del settore – dichiara Alberto Patruno, segretario di Assoimpredia – che si occupano di macchinari, utensili, irrigazione e progettazione per la cura e la gestione del Verde urbano e degli spazi aperti”.

“Partecipare a questa fiera – dichiara Maurizio Lapponi, project manager di Assoimpredia – rappresenta un’importante esperienza di crescita per le eccellenze italiane del settore Green. Di particolare interesse il tema scelto per questa edizione della Fiera, ossia coniugare sviluppo e rispetto del clima”.

