Amici22, si parte malissimo | Le previsioni sono tremende: scontro alla prima puntata?

Il talent show di Maria de Filippi è pronto a ritornare. Su Amici22, però, si estende un’ombra pesantissima: sembra che non vadano d’accordo

Dopo l’edizione vinta da Luigi Strangis, Amici di Maria de Filippi è pronto a ritornare con una nuova classe, ricca di talenti in cerca della propria strada nel mondo del canto e del ballo professionale. La prossima edizione sembra prevedere grandi novità, molto attese: innanzitutto non ci sarà più Anna Pettinelli, il cui posto verrà preso da Arisa.

Secondariamente, poi, sembra che nel pomeridiano torneranno le due squadre, i cui capisquadra dovranno decidere chi schierare e come gestire le sfide. Nelle ultime ore, però, su Amici22 si è stesa un’ombra molto pesante: sembra che i due non si sopportino.

Amici22, c’è caos tra Todaro e…

Una delle riconferme per Amici22 è il nome di Raimondo Todaro. Il ballerino e insegnante siciliano, dopo moltissimi anni nella squadra di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle, è sbarcato su Canale5 nell’edizione 2021/2022, sostituendo Lorella Cuccarini che dal ballo si è spostata al canto. La sua prima esperienza al tavolo dei coach è stata sicuramente d’impatto: Todaro non si è risparmiato in liti e discussioni e, anche per questo, è stato riconfermato.

A non tornare in cattedra è invece Veronica Peparini, la quale dopo moltissimi anni ad Amici ha scelto di cambiare aria e di dedicarsi a nuove avventure lavorative. Al suo posto arriva un nome già noto ai fan di Amici22, Emanuel Lo, che ha ricoperto il ruolo sia di coach che di giudice esterno in diverse annate. Nelle ultime ore, però, la pagina blastingnews ha riportato delle novità piuttosto allarmanti: sembra che Raimondo Todaro ed Emanuel Lo non si sopportino.

Sebbene le cause di questa maretta tra i due siano ignote, pare che affondino le loro radici nelle loro carriere e nei loro diversi percorsi professionali. Se tutto ciò dovesse confermarsi, per Maria de Filippi il banco dei professori di ballo sarà ancora più difficile da gestire: oltre alle classiche lamate lanciate da Alessandra Celentano, dovrà gestire anche i pessimi rapporti tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Ad oggi, nessuno dei due ha né confermato né smentito queste voci. Sicuramente, però, la verità emergerà con prepotenza: se questo fosse vero, si prevedono liti e discussioni già alla prima puntata di Amici22. Non ci resta che aspettare domenica 18 settembre, data di inizio dello show su Canale5 alle 14.

