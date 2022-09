Alessandro Preziosi | Retroscena impensabile, due di picche sul set: “Non posso farlo!”

L’attore partenopeo Alessandro Preziosi ha avuto un curioso scambio di battute con una celebrità, scatta il due di picche dietro alle quinte.

Pochi sanno che l’attore Alessandro Preziosi deve i suoi esordi a un famoso programma di intrattenimento di Mediaset. L’interprete di “Vivere” ha infatti compiuto i primi passi sul piccolo schermo nel format “Beato tra le donne” di Paolo Bonolis, in cui ha guadagnato anche una meritata vittoria.

Dopo l’esperienza nelle fiction adattate alla TV, ha raggiunto l’apice della notorietà grazie al suo ruolo in “Elisa di Rivombrosa“, in cui ha prestato il volto al conte Fabrizio Ristori. Proprio durante le riprese ha conosciuto l’ex fidanzata Vittoria Puccini, e i due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, culminata con la nascita della figlia Elena. Nonostante la coppia abbia abbandonato i propositi romantici, il due di picche più clamoroso è arrivato a sorpresa da un noto collega di calibro internazionale…

Alessandro Preziosi si racconta: ecco cos’è accaduto sul set de “I Medici”

Appassionato da sempre all’arte della recitazione, l’attore napoletano ha colto al volo la possibilità di partecipare alla celebre serie “I Medici“, progetto anglo-italiano destinato a confermarsi un successo internazionale. Dalle pièces di Shakespeare a teatro, alle comparsate televisive, Alessandro Preziosi ha sempre investito molte energie nei suoi personaggi, salvo poi incontrare alcune difficoltà legate alla lingua inglese.

A tal proposito ha dichiarato: “Sono figlio di un modo di recitare che è vicino all’arte, l’idea industriale di cinema non mi appartiene. Alla mia lingua non so rinunciare, sono italiano al cento per cento…“. Proprio in quel frangente, Alessandro Preziosi è stato soccorso da un collega pluripremiato, il celebre Dustin Hoffman. Il regista e produttore statunitense, a sua volta impegnato nelle riprese, ha avvicinato l’attore italiano. Preziosi ricorda: “La pronuncia doveva essere perfetta, allora Dustin Hoffman si è avvicinato e mi ha dato, con estremo garbo, la giusta intonazione.“. Alessandro Preziosi rievoca anche l’incontro successivo: “Quando ci siamo rivisti al trucco mi ha salutato con affetto e poi ha aggiunto: ‘Per contratto non posso parlare con attori più alti di me!’…“.

L’esperienza attoriale non ha fatto che confermare il suo talento, spianandogli la strada per ulteriori collaborazioni di grosso calibro, come in “Mio fratello, mia sorella”, prodotto dal colosso Netflix. Per quanto riguarda il suo privato, Alessandro Preziosi si dichiara un padre presente e amorevole nei confronti dei figli Eduardo Andrea ed Elena, avuti da due distinte relazioni. “Nonostante il mio lavoro sono stato molto presente. Esserci vuol dire anche fare viaggi insieme, andare nei musei, portarli con delicatezza in situazioni adulte.”. Nonostante le relazioni con le madri siano da tempo concluse, l’attore ammette di aver imparato molto da loro. “Sono stato un papà sulla scia delle mie compagne e posso dire di aver avuto una formazione di tutto rispetto, seguendo i loro insegnamenti…“.

