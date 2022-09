Test Aguzza la Vista | Tutti fiori mescolati e vicinissimi: trova 3 farfalle

Prova a risolvere il Test Aguzza la Vista in 7 secondi. Dovrai impegnarti e guardare bene tra tutti quei fiori coloratissimi.

Il Test Aguzza la Vista potrà farti impazzire e anche stavolta avrai davvero poco tempo a disposizione per la soluzione. Vuoi provarci? Sei nel posto giusto per mettere alla prova le tue abilità e testare la tua vista!

Per testare davvero le tue abilità, non dovrai usare trucchetti. Se ti trovi al cellulare infatti potresti essere tentato di zoommare l’immagine per essere più veloce, ma attenzione perché potrebbe essere controproducente. In realtà, facendo così potresti perdere secondi preziosi.

I test e i rompicapo devono essere principalmente fonte di svago e non di stress. Il tempo limitato a disposizione non deve mettere in ansia, ma essere una sfida da vincere. Sai che esistono diversi tipi di rompicapo in base alle difficoltà? Forse questo sarà difficile per te perché il disegno da osservare è complesso. Provaci lo stesso!

Ora concentrati e punta un countdown di 7 secondi, osserva bene la figura in alto: trova le 3 farfalle nascoste! Inizia subito!

La soluzione del Test Aguzza la Vista

Non poi così facile vero? D’altra parte l’immagine era ricca di elementi e di colori. Dovevi osservare bene la figura e i fiori tutti uno accanto all’altro. C’erano 3 farfalle, le hai viste?

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. Come potrai vedere dalla figura risolutiva qui sopra 2 farfalle erano gialle e una era arancione. Era molto difficile trovarle in 7 secondi, ma se ci sei riuscito sei davvero un campione con 10/10 di vista!

In così poco tempo hai dovuto passare in rassegna tutte le zone della figura per trovare le farfalle che si nascondevano tra i fiori. Se non hai ceduto ai trucchetti, sei proprio in gamba. Ora che sai la soluzione puoi proporre questo test agli amici e vedremo se loro saranno in grado di fare meglio di te! Magari a loro potrai suggerire anche meno tempo a disposizione per aumentare le difficoltà.

The post Test Aguzza la Vista | Tutti fiori mescolati e vicinissimi: trova 3 farfalle appeared first on Ck12 Giornale.