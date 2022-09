Rompicapo Cervelloni | Ruota di numeri confusi: trova la regola misteriosa

Sei appassionato di quiz e vuoi testare la tua intelligenza? Risolvi il Rompicapo Cervelloni, ma attenzione avrai solo 10 secondi.

Se mangi la matematica è la tua passione, puoi restare. Se invece la odi, resta lo stesso e dimostra a tutti che non sei il disastro che tutti credono! Sei pronto per cimentarti in questo rompicapo per cervelloni?

Se sei arrivato fin qui, significa che ti piace trascorrere il tempo a risolvere indovinelli e quiz. Questo rompicapo sarà a tempo limitato, infatti avrai solo 10 secondi per risolvere. Si tratta di un gioco un po’ complesso, perciò concentrati a fondo.

Tutti amano trascorrere il proprio tempo libero divertendosi nella risoluzione degli indovinelli. È arrivato il momento anche per te di provarci! Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o trucchetti per trovare la soluzione. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i rompicapo sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare molto complessi. Osserva bene la figura in alto: sembra una ruota con numeri confusi a caso, invece c’è una regola misteriosa da scoprire. Trovala e otterrai il numero mancante! Inizia subito.

La soluzione del Rompicapo Cervelloni

In genere la maggior parte delle persone impiega circa un minuto per fare tutti i calcoli, ma un cervellone dovrebbe riuscirci in solo 10 secondi. Vediamo se hai dato la risposta corretta.

Nella ruota erano presenti molti numeri apparentemente alla rinfusa, racchiusi in 8 spicchi. In uno spicchio manca un numero, che avresti dovuto dedurre dopo aver trovato la regola logica matematica che unisce tutti gli altri.

In ogni spicchio sono presenti 3 numeri e ciascuna sezione ha la sua sezione speculare. Moltiplicando i numeri esterni di uno spicchio si otteneva il numero vicino al centro del suo spicchio speculare. Vuoi verificare? Ecco qual era la regola da applicare e così facendo, il numero misterioso era il 16.

Se hai trovato la giusta chiave per risolvere in 10 secondi sei stato davvero molto in gamba e non ti sei perso in ragionamenti matematici inutili. Complimenti, cervellone!

