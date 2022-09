Oroscopo Paolo Fox di martedì 13 settembre: ottima giornata, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – C’è audacia nell’aria e tu sei uno che sa cogliere questo genere di cose. Oggi potresti sentirti civettuola, credulone o anche un po’ arrogante. Probabilmente è meglio conservare un po’ di quell’energia audace, dal momento che probabilmente sarai sensibile e ti offenderai facilmente. Cerca di sfidare te stesso piuttosto che cercare altre sfide esterne. Corri un miglio in più, assumi una nuova posizione yoga o prova a spremere il tuo esercizio in un programma fitto di appuntamenti. Potresti anche provare una delle tecniche di arti marziali attraverso lezioni o workshop virtuali.

Toro (21 aprile-20 maggio) – C’è così tanto che puoi fare per migliorare la tua esperienza di vita quotidiana! I fiori freschi in una combinazione di colori blu e giallo possono sollevare lo spirito. Una scrivania pulita o un letto rifatto ti fanno riposare più facilmente. Altrettanto importante è la cura adeguata e diligente del proprio corpo. Il tuo bagno è dotato di un ottimo shampoo o sapone per le mani? Questi piccoli servizi possono darti un senso di benessere quando le altre parti della vita sono frenetiche.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Una svolta e una rottura hanno più somiglianze che differenze. C’è molto da imparare dal fallimento e molto da considerare una volta raggiunto il successo. Non puoi fare abbastanza per instillare dentro di te un nucleo di regolarità. Forse questo è già riconoscibile nella tua vita, ma potrebbe essere un nucleo più sano? Se il caffè del mattino è un rituale, prenderesti in considerazione di passare al tè? Tè verde? Se lo schema prevede un ritardo di 5 minuti, puoi cambiarlo con 5 minuti di anticipo?

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sapere che stai perseguendo qualcosa di tua scelta fa una grande differenza nella tua vita. Quando ti diverti a fare yoga, o quando fai la doccia dopo una bella corsa sudata, prenditi un momento per lasciare che le sensazioni di soddisfazione e determinazione si muovano dal tuo cuore e in ogni cellula del tuo corpo. C’è una qualità curativa inerente a questo apprezzamento cosciente delle tue realizzazioni vitali. Quindi lascia che il riposo entri nelle tue cellule tanto profondamente quanto hai lasciato entrare l’esercizio.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – La settimana inizierà per te con una stella fortunata, avanzando su un percorso solido e di successo nella tua vita professionale e lottando con fede per realizzare i tuoi progetti e le tue aspirazioni. Inoltre, avrai molto successo nelle tue decisioni e iniziative perché oggi sembrerà che qualcosa si accenda dentro di te.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il nuovo giorno si presenta, da un lato, con disagio e un rigido senso del dovere, ma, dall’altro, sarai mosso da una volontà di ferro e da una grande fermezza nel tuo proposito. A differenza di tanti altri momenti, oggi avrai una mentalità vincente, ma farai anche più sacrifici di chiunque altro per raggiungerla.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ti senti sempre molto più a tuo agio ad avanzare per vie diplomatiche, di comprensione e concordia, ma anche in molte occasioni non c’è altra scelta che combattere e imporsi, perché se non lo fai allora gli altri si imporanno e ti annulleranno. Questa è la lezione che ti aspetta oggi, ma la passerai con successo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Una delle tue più grandi virtù è che ti assicuri sempre che nessuno sappia cosa stai pensando o quali piani hai nella tua testa, e questo è spesso uno dei modi più importanti per il tuo trionfo finale. Proprio oggi avrete la possibilità di mettere in pratica quella grande discrezione che è una delle vostre armi più grandi.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Gli esseri di luce proteggono il tuo percorso in più occasioni di quanto tu possa immaginare e portano via numerose avversità o fallimenti senza che tu te ne accorga, oggi avrai una circostanza di questo tipo che esce da notevoli problemi lavorativi o finanziari grazie a un aiuto inaspettato ma ovvio destino. L’area appena sotto e dietro l’intestino è dove risiede il tuo istinto. La sensazione inspiegabile che ti dice cosa fare o, in alcuni casi, riceve conoscenze ancestrali, arriva direttamente da questa zona del corpo. È più del tuo centro: funziona per bilanciare il tuo centro. Per fare le scelte giuste nella vita, devi avere chiari i tuoi percorsi verso quest’area del corpo. Per mantenere vivo e felice il tuo istinto, presta attenzione alla salute del tuo fegato. Consigliati i pomodori freschi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Stai affrontando una giornata molto felice o in cui vivrai momenti insolitamente gioiosi o felici. Dentro di te batte una forte sensazione che molto presto realizzerai qualche sogno importante di una natura lavorativa ma anche legata alla vita intima, che tutto ciò per cui hai lottato presto darà i suoi frutti. Hai una buona idea di dove stai andando per la maggior parte del tempo, ma tendi a interiorizzare i tuoi obiettivi, tagliandoti quindi fuori da un supporto prezioso. Prendi in considerazione la possibilità di preparare un pasto cucinato in casa e di far partecipare le persone con cui vivi alla tua vita segreta! All’inizio sembrerà spaventoso, ma li toccherai con la tua apertura e i giorni e le settimane a venire sembreranno un po’ più caldi per il contatto. Già che ci sei, cucina qualcosa che “esprime chi sei”.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Nonostante la tua personalità sia sempre legata a grandi ideali e principi, oggi però dovrai tuffarti nel mondo delle questioni materiali e finanziarie perché per un motivo o per l’altro tutto ruoterà attorno al denaro o a cose ad esso strettamente legate, anche se per fortuna le cose andranno bene per te. È fondamentale assicurarsi che le articolazioni abbiano un esercizio adeguato e non troppa pressione su di esse. Questo è particolarmente importante, poiché molti di noi hanno uno stile di vita sedentario. Lo yoga è un esercizio ideale per rafforzare tutto il corpo, tonificare i muscoli e mantenere la flessibilità. Una pratica yoga regolare può farti risparmiare tempo e denaro in futuro e supportare notevolmente il tuo benessere quotidiano. Misure preventive come questa sono una necessità, non un lusso!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Devi dimenticare un po’ i tuoi grandi ideali e la tua grande voglia di far funzionare un mondo migliore per rendere migliore la tua vita e consolidare o sostenere la tua situazione economica o lavorativa. In questo momento devi pensare a te stesso, perché anche tu fai parte di quel mondo che tanto desideri aiutare e proteggere. Anche se sei una persona dolce ed emotiva, sei ugualmente capace di rabbia e aggressività. Tuttavia, la tendenza per la maggior parte è quella di interiorizzare rabbia e aggressività, che devastano il sistema immunitario, così come altri sistemi biologici vitali. Se l’hai sperimentato di recente, considera di intraprendere un allenamento che comporti (in sicurezza) calci, urla e colpi con oggetti inanimati. Questa tecnica ti aiuterà a “uscire” dalla tua rabbia e ad alleviare la pressione e la tensione.

