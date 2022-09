Manuel Bortuzzo replica con un gestaccio | Lei lo ha preso in giro: spunta un retroscena gravissimo

Per Manuel Bortuzzo sono ore di estrema tensione. Ciò che è emerso è gravissimo, la situazione è estrema: lui reagisce male

Diventato famoso per un triste incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle, Manuel Bortuzzo ha deciso di partecipare al GF VIP 6 proprio per mettersi in sfida e per vedere fin dove sarebbe riuscito ad arrivare, completamente da solo. All’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto persone molto importanti, come Aldo Montano e Lulù Selassié.

Se con la seconda ha vissuto una storia d’amore che poi è tramontata in un modo burrascoso, con Aldo Montano condivide un’amicizia ancora forte. Nelle ultime ore, però, per lui le cose si stanno mettendo male: la sua nuova fiamma l’ha fatta grossa.

Manuel Bortuzzo: l’ha preso in giro

Dopo la relazione con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha voluto definitivamente chiudere il capitolo del GF VIP, schivando polemiche e cercando di viversi la propria vita. L’amore nato nella casa più spiata d’Italia, infatti, gli ha causato grandi polemiche: secondo la Selassié e i suoi fan, lui sarebbe stato influenzato dalla sua famiglia nella gestione del loro amore e, di conseguenza, nella sua fine.

Nelle ultime settimane, però, sembra che Manuel Bortuzzo abbia ritrovato la felicità accanto a un’altra ragazza, Angelica Benevieri. I due si sono infatti palesati al mondo con la condivisione di alcune fotografie sui social network, che hanno consacrato l’inizio del loro amore. Nelle ultime ore, però, la Benevieri è finita al centro di una polemica furiosa a causa di un video da lei postato qualche anno fa.

Qui, la si vede entrare in un bagno, per poi accorgersi che si tratta di quello riservato alle persone con disabilità. Dopo aver mostrato tutto il suo stupore, Angelica esce quindi dal bagno zoppicando e mimando degli spasmi corporei, prendendo in giro chi quei disturbi li vive ogni giorno, proprio come il suo attuale fidanzato. Il video risale al 2019 ma per i più attenti e curiosi non è stato difficile trovarlo: ha scatenato un putiferio.

I commenti sono quindi stati spietati, sebbene lei si sia giustificata dicendo che era molto giovane e che non aveva compreso la gravità del gesto. A sua difesa, però, si è schierato anche Manuel Bortuzzo, il quale senza mezzi termini ha postato su Instagram una foto di loro due mentre lui fa il gesto del dito medio alla telecamera. Una risposta palese e diretta, quindi: l’ha già perdonata.

