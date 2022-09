GF Vip, passo falso inaccettabile | L’hanno beccata mentre lo faceva: partecipazione a rischio?

Nelle ultime ore, per un “vippone” il prossimo GF Vip potrebbe sfumare senza pietà. L’hanno beccata in flagrante: è caos

La scorsa edizione, vinta da Jessica Selassié ma dominata da Soleil, Delia e Alex Belli, è stata veramente un successo su tutti i fronti. Il GF VIP 6, infatti, ha ottenuto ascolti incredibili, riuscendo a garantirsi un’ottima media di auditel. Per questo motivo, Alfonso Signorini è al lavoro alla prossima edizione da molti mesi: l’obiettivo è quello di creare un cast altrettanto interessante e curioso, che possa far affezionare il pubblico.

Nelle ultime ore, però, una candidata al prossimo GF VIP ha commesso un passo falso senza precedenti. L’hanno beccata tutti: il suo futuro è seriamente a rischio.

GF VIP: l’hanno capito tutti

Per la prima volta dopo tanti anni, Alfonso Signorini ha deciso che quest’anno non svelerà in anticipo i nomi dei concorrenti del prossimo GF VIP. I telespettatori, quindi, dovranno aspettare la prima puntata per soddisfare la propria curiosità: ad oggi, l’unico nome certo è quello di Giovanni Ciacci, annunciato da Signorini stesso. Il curatore d’immagine dei VIP entrerà infatti nella casa più spiata d’Italia per sensibilizzare sulla sieropositività.

Nelle ultime ore, però, Antonella Fiordelisi, la ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha commesso un grande passo falso. Sul proprio profilo Instagram, la schermitrice ha pubblicato nelle storie il backstage di un servizio fotografico, senza specificare di cosa si trattasse. I fan, però, non han potuto fare a meno di notare alcuni dettagli tutt’altro che conosciuti e la pagina Instagram GFVIPNews ha svelato l’arcano: si tratta della location usata dai concorrenti del GF VIP per realizzare le clip di presentazione.

“Il luogo è identico a quello della foto che aveva pubblicato il regista Alessio Pollacci circa un mese fa, infatti si può notare che il pavimento, le mura, le finestre e il tetto mostrati nella storia sono uguali a quelli della foto del regista” ha commentato la pagina Instagram. Per Antonella Fiordelisi, quindi, le cose non si mettono affatto bene. Alfonso Signorini e la redazione potrebbero non gradire affatto questo spoiler: quando è successo con Elisa Esposito, che aveva svelato ai fan che stava trattando per entrare al GF VIP, la sua partecipazione era stata annullata in tronco.

Chissà quindi se Alfonso Signorini deciderà di adottare lo stesso pugno di ferro anche con la schermitrice: per lei sarebbe sicuramente un colpo molto basso.

