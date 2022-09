“fenomeni-da-baraccone!”:-sophie-codegoni-e-basciano-disintegrati,-lui-si-scaglia-contro-la-coppia

Nelle ultime ore, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti al centro della bufera. Per loro, però, arriva il carico da novanta: demoliti

Conosciuti dentro la casa del GF VIP, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano sono la coppia più longeva uscita dalla sesta edizione del reality di Alfonso Signorini. Sebbene all’inizio sembrassero solidi e innamorati anche Manuel e Lulù Selassié, nel corso del tempo la loro relazione si è però distrutta, lasciando i cosiddetti “Basciagoni” l’unico amore a resistere.

Sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano si è inginocchiato ed ha chiesto a Sophie di sposarlo, generando stupore e critiche. Nelle ultime ore, contro questa scena si è espresso anche un amatissimo attore, che non ha risparmiato gli insulti.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano demoliti

I due si sono conosciuti dentro la casa del GF VIP, ambiente che da sempre stimola molti amori. Rimanere chiusi, per diversi mesi, all’interno delle stesse quattro mura porta sicuramente i concorrenti a conoscersi molto bene, scendendo anche a racconti intimi e privati. Lo stesso è per esempio accaduto a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che oggi hanno anche un figlio insieme.

Per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano l’amore è nato pian piano, crescendo insieme al loro legame. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, però, non hanno avuto dubbi e si sono goduti la libertà del tempo insieme, senza l’obbligo di microfoni e telecamere. Durante il Festival di Venezia, i due erano invitati alla prima di “The Son”, film di Floriana Zeller. Sul red carpet, però, è successo l’impensabile: lui si è inginocchiato e le ha chiesto la mano.

Se i loro fan hanno reagito con entusiasmo ed allegria, in realtà la reazione più comune è stata quella di sdegno. Secondo molti, infatti, il red carpet non è affatto l’ambiente ideale per questi momenti: le critiche sono state spietate. Nelle ultime ore, ha voluto dire la sua anche l’attore Alessio Vassallo, noto per i suoi ruoli ne Il Giovane Montalbano e I Medici. Per quanto lui ammetta di lavorare e di amare il proprio lavoro, aspetti che gli fanno credere che episodi come questo non sottraggano luce al cinema, vero protagonista del Festival, si è espresso in maniera molto critica verso i due ex gieffini.

“A me personalmente non tolgono nulla. Ho la mia visibilità, ho la mia stampa, non è quello il problema. Il problema è che questi fenomeni da baraccone sviliscono un posto sacro come Venezia” ha scritto, senza pietà.

