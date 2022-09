Federica Panicucci è sconvolta | Dichiarazione choc sulla Regina: una pesante insinuazione

Durante la diretta di Mattino 5 News, Federica Panicucci ha assistito a una dichiarazione che l’ha letteralmente scioccata. Caos in studio

La notizia della morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto tutto il mondo. L’ufficialità è stata data nella serata di giovedì 8 settembre, alle 19.32: la corona è quindi passata al figlio, oggi Re Carlo III. Rai1 ha interrotto le trasmissioni per mandare in onda un’edizione speciale del TG1, così come anche Mediaset ha subito annunciato il triste fatto.

Anche il giorno dopo, la maggior parte delle trasmissioni si è concentrata su questo evento. Durante la diretta di Mattino 5 News, con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, un ospite ha fatto un’affermazione che ha letteralmente sconvolto tutti: la memoria della Regina potrebbe essere macchiata per sempre.

Federica Panicucci e la frase sulla Regina

L’appuntamento quotidiano con Mattino 5 News di venerdì 9 settembre è stato interamente dedicato alla Regina Elisabetta II e, più in generale, a tutta la storia della corona inglese. La vicenda ha infatti sconvolto tutto il mondo e il futuro si prospetta diverso, per tutti. A prendere il posto della Regina ci sarà infatti il figlio, oggi diventato Re Carlo III: tutta l’Inghilterra e tutto il mondo sono curiosi di capire come sarà, da Re.

Con Federica Panicucci e Francesco Vecchi ci sono diversi ospiti, i quali hanno tratteggiato diverse storie e vicende legate alla famiglia reale. Tra questi ospiti, c’era anche uno dei giornalisti più esperti in merito a questo tema, Antonio Caprarica, il quale non ha mancato di sottolineare il cambio storico che l’Inghilterra sta per vivere, soprattutto in merito al ruolo di Camilla Regina Consorte. “Il segreto del loro rapporto sta nella sua capacità (di lei, ndr) di non offuscarlo mai: è sempre attenta a non rubargli la scena“.

Dopo questa riflessione, però, Antonio Caprarica ha rilasciato una dichiarazione sconvolgente. Da quanto detto, sembra che la Regina Elisabetta II nel suo passato abbia tradito il marito: “Si mormora“, ha detto in diretta. La conduttrice Federica Panicucci si è mostrata sconvolta da questa frase e, per il poco tempo disponibile, ha poi detto al giornalista che l’avrebbero poi approfondita successivamente. “Hai lanciato una bomba!” gli ha detto e Antonio Caprarica ha sottolineato come l’abbia rivelato solo ed esclusivamente per sottolineare come l’amore tra la Regina Elisabetta II e il marito abbia superato qualsiasi cosa.

