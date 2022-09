elezioni:-renzi-su-sondaggi,-‘io-con-il-2%-ho-mandato-a-casa-conte-e-ho-portato-draghi’

Milano, 12 set. (Adnkronos) – “La storia dei sondaggi lascia sempre il tempo che trova. Io con il 2% nei sondaggi ho mandato a casa Giuseppe Conte e ho portato Mario Draghi’. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi durante un’intervista a Telelombardia, in merito agli ultimi sondaggi elettorali che segnano una netta maggioranza del centrodestra al 47,2% contro il centrosinistra fermo al 28%. “Tutti chiacchierano di sondaggi – sottolinea – e i sondaggi sono come il mercato estivo dei calciatori: tutti vincitori dello scudetto. C’è solo un momento che conta: il voto; che è la classifica finale”. Il leader di Iv ha concluso sottolineando che “il problema non è che tipo di sondaggio hai, ma come fai politica.”