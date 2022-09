Veronica Peparini | “Non l’avrei mai fatto…”, ma oggi è la sua quotidianità

L’insegnante di ballo è recentemente al centro del gossip per una scelta lavorativa. Veronica Peparini, però, l’ha ammesso: non era nei suoi piani

Ballerina e coreografa di fama internazionale, Veronica Peparini si è fatta conoscere soprattutto grazie ad Amici di Maria de Filippi. Qui ha ricoperto per moltissimi anni il ruolo di insegnante di ballo e, con Alessandra Celentano, è una tra le professoresse più longeve della trasmissione.

Nelle ultime settimane, però, è arrivata una notizia che ha gelato tutti i suoi fan: ad Amici22, Veronica Peparini non ci sarà più. Nel corso di una recente intervista, la ballerina e coreografa l’ha ammesso: ciò che oggi fa quotidianamente, non l’avrebbe mai fatto.

Veronica Peparini parla di lui: tutto inaspettato

Sicuramente, la storia di Veronica Peparini e Andreas Muller è una delle più chiacchierate della storia di Amici di Maria de Filippi. I due si sono conosciuti proprio all’interno del talent quando lei era insegnante e lui concorrente, nel lontano 2016. A quel tempo, l’insegnante di hip hop era felicemente sposata con Fabrizio Prolli, anche se come ammesso in seguito il suo matrimonio aveva già qualche problema, poi definitivamente emerso.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel suo format “Dimmi di te”, Veronica Peparini ha parlato proprio di questo rapporto insegnante-allievo sfociato poi in amore. “Per me era impensabile innamorarmi dentro un programma. In quel periodo eravamo molto a contatto con gli allievi” ha rivelato a Lorella Cuccarini. Secondo la Peparini, infatti, Andreas ha saputo mostrarle una nuova felicità e una rinnovata leggerezza, che nel suo matrimonio non trovava più. Ciò che quindi le risultava impensabile al tempo oggi è realtà: i due sono ormai una coppia fissa da molti anni. “Non era nemmeno la parte estetica, perché ai tempi non era così prestante come oggi. Lo vedevo tanto forte ed era come un appiglio” ha rivelato alla collega.

Il suo matrimonio, infatti, era già scricchiolante. “C‘erano tante cose nel rapporto che non andavano” ha rivelato a Lorella Cuccarini, parlando di Fabrizio Prolli. Oggi con l’ex marito ha un buon rapporto e con lui cresce i due figli avuti insieme che, però, frequentano quotidianamente anche Andreas. Per Veronica Peparini, quindi, si sta per aprire una nuova parentesi di vita: dopo molti anni, quest’anno non siederà tra gli insegnanti di ballo di Amici.

