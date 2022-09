Test Matematico | 10 secondi per la soluzione: nessun indizio

Risolvi questo test matematico in 10 secondi. ti sembrano pochi? Se sei un campione coi numeri, ce la farai!

Vediamo se sarai in grado di risolvere questo nuovo Test matematico. Se il mondo dei numeri è la tua passione, sei nel posto giusto. Come te la caverai in 10 secondi?

Il mondo dei numeri è infinito e straordinariamente interessante. C’è chi coi numeri ci lavora o chi si diverte semplicemente a testare il proprio quoziente intellettivo. Le persone che fanno conteggi complicati a mente in un batter d’occhio possono fare davvero invidia.

La mente matematica non è da tutti. Già a scuola le insegnanti possono individuare bambini particolarmente dotati. Saranno quelli che non avranno mai difficoltà e saranno più veloci di tutti. Per altri invece occorre più tempo e magari più tentativi prima di arrivare alla soluzione.

Con questo test matematico dovrai ragionare in 10 secondi e dare la risposta corretta. Concentrati e punta un countdown di 10 secondi. Ora osserva bene la figura in alto: qual è il numero che manca nell’ultimo triangolo?

La soluzione del test matematico

Avere poco tempo a disposizione può mettere sotto stress. Ti sono bastati 10 secondi? Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta.

Torniamo ad osservare per un attimo la figura in alto. Ci sono 4 triangoli, in ciascun angolo c’è un numero. Dovevi trovare la regola matematica comune che univa i tre numeri ai vertici di ciascun triangolo.

Prendiamo come esempio il primo triangolo. Nel vertice in basso a destra c’è il numero 2, mentre nel vertice in alto c’è il numero 3. Moltiplicando questi due numeri e sottraendo -1, si otteneva il numero corrispondente al vertice di destra. Proviamo a vedere se è così: 2×3 = 6-1 = 5.

Applicando questa regola matematica, ti accorgerai che vale per tutti i triangoli perciò il numero misterioso mancante è il numero 1! Se hai indovinato in 10 secondi, sei molto in gamba. Forse i numeri sono il tuo mestiere e mastichi matematica tutti i giorni. Se invece ti sei perso in troppi ragionamenti senza arrivare alla soluzione, dovrai allenarti ancora. Con un piccolo sforzo ogni giorno, diventerai un campione ma non dimenticarti di divertirti!

