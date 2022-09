“sono-corsa-in-bagno!”:-disavventura-choc-per-carmen-di-pietro,-un-incidente-troppo-imbarazzante

Carmen Di Pietro ha vissuto un’esperienza al limite del surreale: ecco i suoi ricordi dopo lo spavento ad alta quota.

Carmen Di Pietro, al secolo Carmela Tonto, è stata una delle protagoniste più iconiche dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Cavalcando il cliché della fascinosa soubrette svampita e accondiscendente, la showgirl ha partecipato in coppia con il figlio Alessandro Iannoni, svelando il suo istinto inedito da madre protettiva.

Mamma chioccia e concorrente agguerrita, Carmen Di Pietro ha guadagnato la finale al fianco del vincitore Nicolas Vaporidis, guadagnando nuovo lustro e notorietà. Un episodio del passato ha segnato la sua carriera, e rimane scolpito negli annali delle curiosità in salsa gossip: l’incidente ad alta quota rimarrà un tratto distintivo nella sua biografia.

Carmen Di Pietro racconta l’episodio in aereo: la chirurgia l’ha tradita

Dopo il chiacchierato matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro, culminato con la morte dello storico corrispondente RAI, Carmen Di Pietro si è legata a Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto i figli Alessandro e Carmelina. Nonostante l’attitudine da madre protettiva e presente, la soubrette ha sempre curato la sua immagine meticolosamente, ricorrendo anche ad interventi di chirurgia estetica.

Correva l’anno 1997, quando la showgirl ha vissuto momenti di terrore ad alta quota. Reduce da un intervento di mastoplastica additiva, Carmen Di Pietro era in volo, diretta in Spagna per impegni lavorativi. Improvvisamente, durante il tragitto, una protesi del seno è letteralmente esplosa, costringendo la showgirl ad una precipitosa fuga in bagno. “Ero diretta a Madrid perché in quel periodo lavoravo molto in Spagna. Ad un certo punto un rumore e sono corsa nel bagno dell’aereo. Mi sono resa conto subito che qualcosa era accaduto. Era scoppiata la protesi, forse per la pressione sull’aereo…“, ha ricordato a posteriori.

57 anni di fascino e vitalità, Carmen Di Pietro sfoggia un fisico scolpito e statuario, invidiato da molte ventenni. Non ha mai fatto mistero di avere un rapporto sereno col suo corpo, né di aver ricorso alla chirurgia per migliorare il suo aspetto. A tal proposito ha infatti dichiarato: “Cosa penso? Ne penso assolutamente bene… Certo, non mi piacciono gli eccessi, io stessa ogni tanto faccio dei ritocchini con l’acido ialuronico però non mi faccio iniettare tipo canotto!“. Irriducibile e spassosa, Carmen Di Pietro risulta amatissima dal pubblico anche grazie alla sua ironia e spontaneità, a differenza di molte celebri colleghe patinate ed intoccabili.

The post “Sono corsa in bagno!”: disavventura choc per Carmen Di Pietro, un incidente troppo imbarazzante appeared first on Ck12 Giornale.