Rompicapo Strizzaocchi | Centinaia di scarpe uguali? Tutte tranne una

Non dovrai zoommare se sei davvero un’aquila! Prova a risolvere il rompicapo strizzaocchi senza trucchetti in 5 secondi.

La soluzione è davanti ai tuoi occhi e avrai 5 secondi per trovarla. Questo Rompicapo Strizzaocchi ti farà diventare matto, ma potresti sorprendere tutti e persino te stesso.

Ogni giorno dovremo dedicare un momento a giocare con rompicapo e test. Si tratta di un piccolo svago per la mente, la alleniamo ma contemporaneamente ci divertiamo. È importante staccare il cervello dallo stress della routine e dai problemi, prendendoci un momento per noi stessi.

Una tisana, un libro e un indovinello a cui dedicare qualche minuto sono ottimi rimedi per evadere e rilassarsi. Ora dovrai concentrarti per un attimo e svuotare la mente da tutto. Questo rompicapo ti impegnerà solo 5 secondi, ma dovrai essere super veloce. Se hai a disposizione un cellulare, imposta il countdown per scoprire se ce la farai. Cominciamo?

Osserva bene la figura in alto: tra tutte quelle scarpe sneakers ce n’è una diversa da tutte, sai trovarla in 5 secondi? Inizia subito!

La soluzione del rompicapo strizzaocchi

Se sei arrivato fin qua, significa che ti piacciono i rompicapo come questo. Anche nelle famose riviste di enigmistica e in qualche quotidiano c’è spazio per giochi come questo, ma quelli non sono a tempo limitato.

Qui invece avevi solo 5 secondi, ce l’hai fatta? Vediamo insieme se hai trovato la scarpa giusta! Se ti sei concentrato a cercare la differenza nel logo, nei lacci o nel fondo bianco della scarpa, hai commesso un errore.

La scarpa diversa da tutte era semplicemente di colore diverso. La puoi notare chiaramente nella figura risolutiva qui sopra, cerchiata di giallo. Se hai messo a fuoco subito l’immagine nella sua totalità, devi averla vista immediatamente anche senza zommare!

Se invece ti sei messo a scandagliare tutte le zone della figura, hai perso tempo e non sarai arrivato a risolvere il rompicapo. Forse ti occorre un po’ di allenamento ancora per diventare un campione. Cogli la palla al balzo e risolvi altri nostri giochi, così ti metterai alla prova.

