quando-il-lusso-incontra-l’arte:-dalla-francia-alla-spagna-attraverso-4-esperienze-incredibili

Arroccato sulle colline che dominano la pittoresca cittadina di Vence, con vista mozzafiato sulla riviera francese, Château Saint-Martin & Spa è uno dei luoghi più suggestivi e romantici del sud della Francia.

Il castello, che dopo lunghe vicissitudini storiche è diventato la roccaforte dei Cavalieri Templari nel 1150, è il luogo ideale da cui partire alla scoperta delle tradizioni locali. Tra le esperienze proposte dall’hotel, da non perdere è la visita alla galleria dell’artista francese Agnès Sandahl, nel cuore di Vallauris, cittadina che negli anni ’50 attirò molti artisti celebri tra cui Pablo Picasso, Georges Braque e Jean Cocteau.

La galleria era originariamente uno studio di un vasaio e ospita l’ultima fornace a legna del paese. All’interno di queste mura, Agnès Sandahl ospita le opere di artisti contemporanei di fama mondiale. Château Saint-Martin & Spa invita gli ospiti a scoprire la galleria di Sandahl con una visita privata guidata, e a prendere parte a un workshop di ceramica o pittura tenuto da Agnès.

Gli attuali titolari dell’hotel, la famiglia Oetker, hanno acquistato la proprietà nel 1994 trasformandola in una destinazione ideale per una fuga tra storia e paesaggi fiabeschi. Le 40 camere e suite recentemente rinnovate, e le 6 ville in stile provenzale situate sulla collina, sono circondate da ulivi secolari e giardini di lavanda con vista sulla Costa Azzurra.

Riscoprire l’artigianalità