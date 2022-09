Pesce confezionato | Lotti pericolosi ritirati: rischio molto alto, controlla nel frigo

Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha ritirato alcuni lotti di pesce in scatola a causa di un errore, che potrebbe essere molto grave

Oggi come oggi, con la frenesia della quotidianità, il freezer e il frigo sono grandi alleati di tutti. Il congelatore consente infatti di avere pietanze sempre pronte, comode e veloci da scaldare per un pasto che non si ha tempo di preparare. Che siano materie prime, come carne o pesce, o veri e propri piatti pronti come lasagne o minestre, oggi dei prodotti confezionati per frigorifero o freezer non si può più fare a meno.

Nelle ultime ore, però, il Ministero della Salute ha ritirato un noto prodotto già pronto, a base di pesce. L’errore potrebbe costare caro ad alcune persone: controllate subito se l’avete comprato.

Pesce ritirato: attenzione al surimi di granchio

Sebbene il pesce fresco, magari consumato ammirando il mare o l’oceano, sia di gran lunga il preferito di tutti, spesso e volentieri ci si deve accontentare di soluzioni più pratiche e alla portata di tutti. Oggi, fortunatamente, sono molte le aziende che producono pesce già pronto in scatola, da mangiare per uno sfizioso aperitivo o come antipasto.

Una di queste soluzioni è il surimi di granchio già pronto, venduto in bastoncini conservati in salamoia o in altro liquido conservante. Nelle ultime ore, però, il Ministero della Salute e i supermercati Carrefour e Tigros hanno richiamato precauzionalmente un lotto di questo prodotto, di marchio Riunione. La causa è un errore di etichettatura: su alcune confezioni potrebbe essere presente l’etichetta dei gamberi in salamoia di marca Mari Freddi Luxus.

La gravità sta nel fatto che, se si consuma un surimi con l’etichetta sbagliata, non si conoscono precisamente tutti gli allergeni che potrebbero essere presenti nel prodotto come pesce, uovo, frumento e soia. Il prodotto ritirato viene venduto in barattoli dal peso di 500 g e sulle etichette errate sono indicati i numeri di lotto 15790-20, con scadenza 13/11/2022.

Il surimi di granchio in bastoncini in salamoia ritirato dal Ministero della Salute è stato prodotto per Riunione Industrie Alimentari dall’azienda Chrisfish Danmark A/S, nello stabilimento di Fiskerihavnsgade 47 a Frederikshavn, in Danimarca. Chi si rendesse conto di aver acquistato questo prodotto può chiamare i numeri 010 803344 interni 211/216 o 351 8240057 per avere maggiori delucidazioni in merito. Se si hanno particolari allergie e non si riescono a trovare gli allergeni sulla confezione, si consiglia di non consumare il prodotto.

The post Pesce confezionato | Lotti pericolosi ritirati: rischio molto alto, controlla nel frigo appeared first on Ck12 Giornale.