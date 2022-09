oroscopo-branko-settimanale:-le-stelle-dal-12-al-18-settembre,-tutto-su-amore-e-lavoro

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Amore. Settembre riconferma le storie belle nate ad agosto e sprona le coppie in crisi di recuperare il rapporto. Le

complicazioni che possono nascere in questo periodo è di tipo economico. Lavoro. La vostra vitalità raddoppia e con queste

stelle si può andare avanti senza problemi. Di recente c’è stata una situazione pesante per i soldi.

Toro – Amore. Se siete single da troppo tempo, dovete darvi da fare. Chi cerca amori impossibili non ottiene nulla. Se la vostra

storia d’amore è importante, nel giro di poche settimane riuscirete a fare dei grandi progetti. Buone notizie anche per i separati.

Lavoro. La cosa che vi dà più fastidio è rimettervi a fare cose già fatte. Avete davanti diverse settimane di forza, giocatele al meglio

Gemelli – Amore. Con questa Venere polemica i single non hanno voglia di mettersi in gioco. Alcune coppie sono a rischio rottura,

soprattutto se negli ultimi mesi ci sono state tensioni irrisolte. Lavoro. Dovete andare avanti per la vostra strada. Ricordate di

tenere sempre sotto controllo l’agitazione.

Cancro – Amore. Venere è tornata dalla vostra parte e quindi un miglioramento è in arrivo. Se non avete voglia di mettervi in gioco,

concedetevi relazioni disimpegnate. Le coppie devono evitare discussioni soprattutto nella giornata di lunedì 12 settembre. Molti

di voi sono rimasti delusi da alcuni comportamenti della persona amata. Lavoro. È da maggio che state rivedendo tutta la

situazione lavorativa. Non è colpa vostra se vi siete trovati di fronte ai cambiamenti inattesi. Lunedì non è la giornata adatta per

fare una scelta importante, meglio aspettare mercoledì e giovedì.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Amore. Le stelle vi mettono al centro dell’attenzione e alcuni single potrebbero fare colpo su qualcuno. Le stelle di questa

settimana premiano i sentimenti, i weekend di settembre sono vantaggiosi. Lavoro. Il vostro lavoro adesso diventa più gestibile.

Per chi ha un’attività in proprio, già da questa settimana ci saranno buone notizie.

Vergine – Amore. Se dovete fare una scelta d’amore, le stelle sono dalla vostra parte. Le giornate migliori sono quelle di

mercoledì e giovedì. Le attrazioni fisiche possono nascere all’improvviso. Le coppie in crisi sono a un punto di non ritorno,

meglio interrompere il rapporto. Lavoro. Lo stress maturato nelle ultime settimane pesa, ma è tempo di rimboccarsi le maniche.

Bilancia – Amore. Venere continua un percorso molto bello e a fine settembre sarà nel vostro segno. Non impegnatevi in

situazioni difficili e se volete vivere bene ritrovate la giusta complicità. Aggiustate le situazioni che vi preoccupano senza

scaricare l’ansia in famiglia. Una piccola bugia verrà scoperta. Lavoro. La vostra attività è sottoposta a oscillazioni di una certa

importanza, ecco perché dovete essere disponibili anche a scegliere strade diverse dal solito.

Scorpione – Amore. Con Venere non più contraria c’è più voglia di amare. Agosto ha creato piccoli disagi, oppure amori part-time

di cui non c’è più traccia. Venere non è più contraria e il desiderio di amare fa scaturire l’idea di mettere in gioco i progetti. Lavoro.

Se lavorate per un’azienda, è probabile che abbiate voglia di cambiare, ma per ora questo non è possibile.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Amore. In questa settimana, una persona potrebbe apparirvi diversa da come l’avevate immaginata. Non tirate troppo

la corda. Le coppie devono smussare ogni polemica sul nascere. Venere può portare momenti di malumori. Lavoro. Con Giove

favorevole, è il periodo adatto per un cambiamento nella vita professionale. Chi ha un contratto a tempo determinato potrebbe

ricevere una conferma.

Capricorno – Amore. Venere è finalmente favorevole, con un picco massimo di passione attorno a mercoledì. Il pianeta

dell’amore rimette in gioco i sentimenti e offre la possibilità di prendere in mano la situazione. Progettate rinnovamenti nella vita privata e nel lavoro. Lavoro. Soddisfazioni in vista, ma giovedì non tutti saranno amici. Scegliete le persone giuste ed evitate chi vi asseconda perché in futuro potrebbe sparire senza dire grazie.

Acquario – Amore. Agosto non è stato un mese memorabile, meglio dimenticare tutto. Le storie che nascono in questa settimana hanno un buon futuro. È difficile passare inosservati in questo momento. Per le coppie che vogliono sposarsi o avere un figlio, è un periodo importante. Chi era in crisi torna a vivere una fase serena. Favoriti i progetti di coppia. Lavoro. Per molti è un periodo di rinnovamenti. Il vostro intuito è davvero notevole e avete anche voglia di svecchiare un progetto.

Pesci – Amore. In questi giorni non è facile stare calmi. Un nuovo transito di Venere opposta porta qualche piccolo disagio. Doppia

attenzione nei legami che hanno già vissuto complicazioni. Venere mette in risalto le complicazioni di un rapporto di coppia. Se c’è una grande passione, bisogna stare attenti alla lontananza. Lavoro. Le vostre richieste potrebbero non essere accolte. C’è tempo per le grandi battaglie, ora cercate di farvi scivolare le cose di dosso.

