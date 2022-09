Nicola Savino si confida | “È spiazzante”: scelta pericolosa, lo ha mai fatto nessuno

Il conduttore e opinionista si è lasciato andare a una lunga chiacchierata. Nicola Savino lo ammette: lo fa impazzire

Conduttore prima radiofonico e poi televisivo, ha iniziato a lavorare nel mondo delle Radio a soli diciassette anni, proponendosi come DJ e vocalist. Nel 1989 viene poi chiamato da Claudio Cecchetto, che lo inserisce in Radio Deejay: da quel momento, la sua carriera è un continuo inanellarsi di successi.

Negli ultimi mesi, Nicola Savino è stato preso con una scelta molto importante. Questa riguarda la sua carriera e la sua vita futura: non l’avrebbe presa mai nessuno, ma lui ha detto sì.

Nicola Savino a TV8: ecco perché se ne va

Dopo gli ultimi successi in Mediaset, come Back To School che ha rimesso davanti alla commissione dei professori noti volti della televisione, Nicola Savino nel 2022 ha preso una delle decisioni più difficili della propria vita. Dopo moltissimi anni, infatti, Nicola Savino ha annunciato di lasciare Mediaset per entrare in una delle aziende televisive più ambite: Sky. Su TV8, infatti, condurrà il game show 100% Italia: “A me piace molto perché questo game attraversa sempre un doppio binario: da una parte la leggerezza, la voglia d’evasione perché gli italiani, a quell’ora, sono a cena. Ma anche saper qualcosa in più di noi“.

Il programma, infatti, si baserà su una serie di test e di quiz, tema che a Nicola Savino è sempre piaciuto molto. In studio ci saranno 100 persone che compongono il campione, dai 18 agli 80 anni, che rispecchiano la popolazione per sesso, ceto sociale ed istruzione. Loro costituiscono il riferimento statistico delle domande a cui i concorrenti dovranno rispondere. Ad ogni verifica delle risposte, si accendono le postazioni di chi, tra quei cento, ha dato la risposta indovinata.

Classe 1967, Nicola Savino si appresta quindi a vivere questo cambio di carriera a un’età non certo facile. “Io considero, alla mia età, un privilegio, poter cambiare lavoro. Cambiare così è una cosa spiazzante. Non ci sono molti uomini della mia età che cambiano lavoro alla mia età” ha rivelato a TvBlog. Oggi, però, Nicola Savino si sente pronto: l’entusiasmo è alle stelle e così è la voglia di dare il massimo di sé: l’unica cosa che lo preoccupa un po’ riguarda gli ascolti, che però così come i test ama follemente. “A me piace guardare gli ascolti degli altri, meno i miei anche se dovrò guardarli” ha poi concluso, dimostrando ancora una volta la sua simpatia.

