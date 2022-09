“Leggo le sue parole, è drammatico”: esplode la rabbia di Crosetto, con chi ce l’ha

Guido Crosetto non può tirarsi indietro. Le parole di Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, candidato al Senato alle prossime politiche con il Movimento 5 stelle, pronunciate alla Festa del Fatto sono troppo pesanti per passare in silenzio: “La cartina di tornasole di questa giustizia classista che hanno costruito è la composizione della popolazione carceraria in Italia, i colletti bianchi non sono statisticamente quotati. Il carcere in Italia non sarà mai un carcere civile fino a quando i colletti bianchi non cominceranno a essere ospiti delle nostre classi”.

Parole di fuoco che hanno scatenato un vespaio di polemiche e che hanno anche scatenato la reazione di Guido Crosetto che su Twitter scrive: “Leggo le parole di Scarpinato alla Festa del Fatto. È drammatico pensare che una persona con tali pregiudizi, capace di tanta cattiveria e parzialità, fino a ieri avesse il potere di amministrare la Giustizia e cercare verità. Tutti mafiosi, gli avversari. Un bene che se ne vada”.

Insomma le pesanti parole di Scarpinato che ha un po’ semplificato il concetto di Giustizia e soprattutto quello di detenzione, ha sollevato un vespaio di polemiche durissime. E quella frase sui colletti bianchi è destinata a far discutere ancora tanto…