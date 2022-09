Laura Chiatti, la confessione | “Voleva sposarmi ma…”: il vero motivo del suo rifiuto

L’attrice Laura Chiatti rivela finalmente i retroscena dietro al suo “NO”: ecco perché il matrimonio è sfumato.

La bella attrice perugina Laura Chiatti convive da anni con innumerevoli gossip e indiscrezioni circa la sua vita privata. Nonostante la bionda interprete di “Baaria” e “Romanzo di una strage” tenti di tenere un basso profilo, cercando di non alimentare i pettegolezzi, una sua celebre frequentazione ha sollevato la curiosità dei fan.

Si tratta del suo rapporto con il modello Francesco Arca, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore fino al 2010. La relazione tra l’attore toscano e Laura Chiatti è rimasta impressa nell’immaginario collettivo, e la coppia ha infiammato l’immaginario di milioni di follower. Nonostante le ottime premesse, il rapporto non si è mai consolidato, e l’ipotesi di un matrimonio è sfumata nel nulla. A posteriori, Laura Chiatti ha precisato le ragioni dietro al suo “NO”.

Laura Chiatti l’ha confessato: “Non ho rancori, né rimpianti”

Dopo il naufragio del rapporto con Francesco Arca, Laura Chiatti ha decisamente voltato pagina. Nel 2014 ha infatti ufficializzato la sua relazione con il fascinoso collega Marco Bocci, interprete di “Incantesimo” e “Romanzo criminale”, con cui ha convolato a nozze nello stesso anno. Molto spesso i rapporti con gli ex fidanzati si rivelano spinosi e conditi da reciproche recriminazioni, ma Laura Chiatti smentisce le statistiche e difende il suo rapporto con Francesco Arca.

Nonostante il fallimento della coppia, infatti, i due sembrano serbare un rapporto di stima e affetto immutati, come dichiarato ai rotocalchi italiani. Riporta “Metropolitan magazine”: “E’ stata una storia importante e facevamo progetti, lui voleva sposarmi, ma il rapporto si è esaurito. Non ho ne rancori ne rimpianti, la rottura stranamente non mi ha devastato, come avevo pensato!“. L’attrice ha mantenuto i rapporti con Francesco Arca e la sua attuale compagna, Irene Capuano. E Francesco stesso si dichiara sostenitore della Chiatti e del marito Marco Bocci, smentendo ogni ipotesi di animosità tra i due. L’attrice ha dato i natali ai due figli Pablo ed Enea, e si dichiara devota alla maternità nonostante gli impegni lavorativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Da sempre in prima linea per combattere pregiudizi e stereotipi, l’attrice aveva colto la palla al balzo nel 2020, anno in cui aveva girato “Gli infedeli”, per sensibilizzare l’opinione pubblica circa le relazioni tossiche. La pellicola, in cui recitava anche il collega Riccardo Scamarcio, l’aveva spinta a dichiarare: “Ho amato particolarmente questo film perché racconta in maniera estremamente realistica, un problema molto serio che soprattutto in questo periodo storico sta colpendo purtroppo molte donne. Anche nelle situazioni più difficili l’uomo pur di non ammettere le proprie colpe, denigra la donna , arrivando anche a fare diagnosi importanti di patologie terribili ‘sei matta, hai le allucinazioni!‘…”.

