“ci-siamo-schiantati!”:-elettra-lamborghini-sotto-shock,-incidente-spaventoso

La bella ereditiera Elettra Lamborghini è reduce da un episodio terrificante: tragedia sfiorata assieme al marito Afrojack.

Anche i ricchi, belli e famosi hanno i loro grattacapi, inclusa l’esplosiva ereditiera di casa Lamborghini, Elettra. La performer di “Pem pem” e “Pistolero” troneggia da anni nelle colonne gossip del Belpaese, complice anche la sua attitudine da monella d’alto bordo.

Dopo le risse memorabili nei programmi “Gran Hermano” e “Geordie Shore”, la vivace cantante pop si è accasata con il DJ olandese Afrojack, al secolo Nick Van De Wall. Dopo l’esperienza da opinionista nella penultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, Elettra Lamborghini ha sfornato il suo singolo “Caramello”, prodotto in collaborazione con Lola Indigo e Rocco Hunt. Le tappe estive del suo tour sembrano ora averle concesso una doverosa pausa, e la cantante si sta godendo assieme al marito una parentesi di tranquillità coniugale. Il portale “Gossip e TV”, però, ha raccolto una terrificante testimonianza dell’ereditiera: un incidente a bordo del suo jet avrebbe potuto costarle carissimo.

Elettra Lamborghini, il racconto è mozzafiato: incidente spaventoso a bordo del jet

Perennemente in viaggio per lavoro e ricongiungimenti romantici, l’artista di casa Lamborghini usufruisce spesso di jet e aerei privati. Afrojack ed Elettra, infatti, possiedono diverse case situate negli States, in Italia e in Belgio, e le frequentano a turnazione secondo i loro impegni lavorativi. Durante uno degli ultimi viaggi, Elettra Lamborghini ha sperimentato la terrificante esperienza di un atterraggio d’emergenza, schivando di poco un disastro annunciato.

Riporta infatti “Gossip e TV” le parole attonite della cantante: “A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli. Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare: ‘I freni non funzionano!’… Ci schiantiamo nell’erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato!”.



La tremenda disavventura ha segnato profondamente la cantante raggaeton, consapevole di aver di poco schivato un rovinoso incidente. “Non trovo le parole“, ha commentato a posteriori Elettra Lamborghini, ancora incredula dopo l’accaduto. La cantante è felicemente sposata, e il futuro le sorride luminoso. La coppia prevede l’arrivo di un erede, anche se per il momento i due si godono i risvolti della vita matrimoniale senza pressioni. Con l’avvento dell’autunno la carismatica ereditiera potrebbe esordire in un nuovo “one-woman-show” su Sky, sorprendendo nuovamente i numerosi follower.

The post “Ci siamo schiantati!”: Elettra Lamborghini sotto shock, incidente spaventoso appeared first on Ck12 Giornale.