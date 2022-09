Test Logica | Sei un genio in geometria? Peccato non ti basterà

Logica, intuito e velocità saranno le chiavi per risolvere questo test. Se ami la geometria, ma non hai queste doti potresti sbagliare!

Questo Test Logica è dedicato a tutti gli appassionati che non si spaventano ad avere solamente 5 secondi per risolvere! Come te la caverai?

Non basta essere un genio in geometria, servono anche altre abilità. Questi giochetti non vanno mai in vacanza. Vediamo se sei capace di risolvere questo test logica. I rompicapo e i test logica sono l’ultima moda degli italiani. Con l’arrivo dell’estate c’è stato un grande incremento di vendite di riviste di enigmistica e sudoku. Gli appassionati si cimentano con cruciverba, rebus, indovinelli e rompicapo di tutti i tipi.

Anche in rete poi puoi trovare innumerevoli i giochi figurali come questo che ti proponiamo oggi, nel quale dovrai dimostrare di essere un abile osservatore. A volte basta un po’ di allenamento per il nostro cervello per tenerlo in allenamento e divertirsi allo stesso tempo.

Ora concentrati e punta un countdown di 5 secondi. Potrai farlo anche comodamente utilizzando la funzione del cellulare. Sei pronto? Iniziamo. Osserva bene la figura in alto: quale figura tra A, B e C è identica a quella proposta e perché? Inizia subito e fai partire il tempo.

La soluzione del test logica

Come te la sei cavata? Avevi solamente 5 secondi a disposizione e dovevi osservare attentamente il gioco figurale. Scopriamo insieme se hai trovato la soluzione.

La figura geometrica proposta era composta da 9 quadrati colorati, dovevi trovare quella identica tra le alternative A, B e C. La difficoltà era che le alternative erano raffigurate in modo diverso, per rendere il test logica più interessante.

La geometria però serviva a poco perché quello su cui avresti dovuto concentrarti erano i colori. 9 colori diversi alternati in modo casuale potevano attirare la tua attenzione? Ti sarai reso conto che le figure identiche erano 2: A e B. Nell’alternativa C infatti non è presente il colore rosso, ma viene ripetuto due volte il giallo.

Se hai risolto in 5 secondi sei un fenomeno! Se non ce l’hai fatta invece dovrai allenarti ancora.

