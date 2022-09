Test Aguzza la vista | Qualcosa non va in questi dadi: 7 secondi per scoprirlo

Una pioggia di dadi da osservare con attenzione ma in fretta. Avrai infatti solo 7 secondi per risolvere il Test Aguzza la vista.

Ti si stanno già intrecciando gli occhi eh? Eppure questi dati nascondono un intruso. Dovrai essere molto abile stavolta perché non sarà facile per niente risolvere il Test Aguzza la vista in 7 secondi.

Sai perché il 90% delle persone non risolve questi indovinelli? Perchè la maggior parte delle persone ha bisogno di più secondi per trovare la soluzione e gioca a migliorarsi per diventare più veloce. Tu saresti in grado di farcela?

Tutti amano questo genere di indovinelli e anche i bambini partecipano volentieri. Certo che se sfidi tuo figlio o tuo fratello ed è più bravo di te, come la mettiamo? Vediamo insieme come te la cavi. La figura rappresenta una serie di dadi a pioggia tutti vicini tra loro. Ora concentrati e osserva bene la figura. Dovrai puntare un countdown di 7 secondi. Riesci a vedere quello diverso da tutti? Provaci subito.

La soluzione del Test Aguzza la vista

7 secondi erano pochi per risolvere questo test, perciò se ci sei riuscito sei in gamba. Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta.

Nella pioggia di dadi tutti mescolati tra loro, ce n’era uno con una faccia da 7! Lo noterai facilmente circondato di rosso nella foto qui sopra. Vederlo in mezzo a tutti gli altri non era facile, ma ora che sai la soluzione puoi sfidare chiunque. Per aumentare la difficoltà potresti dare agli amici anche solo 5 secondi. Se hanno una vista acuta, potrebbero farcela.

La mente va allenata tutti i giorni e farlo con questi indovinelli è piacevole e divertente. Mentre giochiamo, stimoliamo il nostro cervello che si rimette in moto con la leggerezza dei rompicapo. Se sei un appassionato di questo genere di test, ne troverai tantissimi con diversi livelli di difficoltà.

Se non sei riuscito a risolvere invece, non abbatterti e continua ad allenarti con test logica e test aguzza la vista, piano piano diventerai un campione.

