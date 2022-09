Simona Ventura, colpo basso per lei | “Non me lo spiego!”: non se l’aspettava nessuno

L’amatissima conduttrice non deve aver avuto uno dei migliori risvegli. I dati parlano chiaro, che botta per Simona Ventura

Conduttrice amatissima, Simona Ventura negli anni ha saputo inventarsi e reinventarsi. Nel corso dell’anno televisivo 2021/2022 ha condotto con Paola Perego “Citofonare Rai 2”, ogni domenica mattina. Contro ogni previsione, legata soprattutto alla fascia oraria e quotidiana in cui è stato collocato, il programma ha riscosso un buon successo ed è stato riconfermato anche per la stagione 2022/2023, che sarà arricchita dall’arrivo di Antonella Elia nel cast.

Nel corso degli ultimi giorni, la conduttrice torinese è stata presa con un progetto molto amato dal pubblico italiano. Nonostante le ottime aspettative, però, qualcosa non ha funzionato: i numeri parlano chiaro, sconfitta su ogni fronte.

Simona Ventura battuta da Pucci: fan sconvolti

Mercoledì 7 settembre, la televisione proponeva diversi programmi ai telespettatori italiani. Su Rai2, ormai casa sua, Simona Ventura ha condotto La Partita del Cuore, storico appuntamento calcistico dedicato alla beneficienza. Su Italia1, invece, è stato trasmesso “Andrea Pucci Show”, lo spettacolo del comico romano.

Le previsioni per lo spettacolo del comico non erano molto positive, soprattutto dopo le ultime vicende che l’hanno riguardato. Nel corso di uno spettacolo estivo, infatti, Andrea Pucci ha fatto una battuta molto infelice su Tommaso Zorzi, influencer dichiaratamente omosessuale, che gli è costata una bufera di critiche sui social. Dopo questo evento, anche i più affezionati fan di Andrea Pucci avevano preso le distanze dal comico, giudicato omofobo e scorretto.

Per Simona Ventura, invece, c’erano tutti i presupposti per supporre un grande successo. Il binomio Ventura e calcio è ormai assodato da moltissimi anni e il pubblico la ama incondizionatamente. In realtà, però, il risveglio per la conduttrice torinese è stato amaro: lo show di Andrea Pucci su Italia1 ha segnato il 10% di share, contro solo il 3% della Partita del Cuore. I fan sono rimasti letteralmente sconvolti da questa sconfitta:

Non me lo spiego — Davide (@Iamdavide1) September 8, 2022

Non è da escludere che Andrea Pucci, con l’infelice battuta sull’omosessualità di Tommaso Zorzi, si sia fatto della pubblicità. Una parte di pubblico, infatti, avrebbe potuto guardare lo show su Italia1 proprio per la curiosità di sentire cosa avrebbe detto il comico e, soprattutto, per vedere se avrebbe ripetuto quella frase. In ogni caso, la stagione televisiva 2022/2023 per Simona Ventura non parte nel migliore dei modi: la strada è sicuramente in salita.

