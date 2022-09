problema-insetti-a-casa,-risolvi-subito:-questa-pianta-li-mette-in-fuga

Se ricevete spesso visita in casa da parte di insetti sgraditi, fate ricorso ad una comunissima pianta del vostro giardino: la fuga è garantita.

Nonostante accurate pulizie domestiche e sanificazioni a intervalli regolari, l’invasione da parte degli insetti può rivelarsi un inconveniente fastidioso e ricorrente. Le zanzariere, infatti, filtrano solamente in parte l’accesso alle mura domestiche , e anche i repellenti più aggressivi e costosi hanno efficacia limitata.

Possiamo però ricorrere ad un rimedio naturale e assai comune, presente nella dispensa o nell’orto di ognuno di noi. Vediamo come debellare l’intrusione di ospiti sgraditi, con un occhio di riguardo per le tasche e per l’ambiente.

Rosmarino: in pole-position contro gli insetti in casa

Spesso le erbe aromatiche serbano una miriade di funzioni, che esula dal semplice condimento dei manicaretti sul fuoco. Il rosmarino, in questo caso, si configura come una pianta ricca di proprietà benefiche, sia dal punto di vista nutrizionale, che per gli ambienti. Pianta dall’aspetto aghiforme, è in grado di apportare benefici sia a pelle e capelli, sia in caso di stress intenso e stanchezza persistente. In questo caso, parleremo dell’olio essenziale di rosmarino, facilmente reperibile in qualsiasi erboristeria o e-shop erboristico.

L’olio essenziale al rosmarino si presenta come un fluido fragrante e giallognolo, prezioso nell’aromaterapia, nonché perfetta profumazione naturale per gli ambienti. È altresì possibile utilizzarlo per i massaggi, e dona alla pelle vigore ed elasticità. Nella fattispecie, vedremo come impiegare l’olio essenziale di rosmarino per contrastare l’invasione da parte di fastidiosi insetti in casa.

Nebulizzando questo pesticida completamente naturale sulle piante del vostro giardino, potete ridurre notevolmente l’aggressione da parte di insetti infestanti, mantenendo in salute il vostro orto. Lo stesso vale per gli ambienti interni: spruzzando questo repellente ecologico sulla cornice di porte e finestre e, perché no, sulle zanzariere, diminuirete di gran lunga il rischio di trovare ospiti sgraditi tra le mura di casa. Potete anche utilizzarlo su tessuti d’arredo, cucce e tappeti: la sua fragranza ammanterà la vostra abitazione di una piacevole profumazione.

L’olio essenziale di rosmarino è un elisir estremamente versatile, e potete utilizzare il rimanente per molteplici scopi. Frizionato sulla pelle, infatti, combatte eczema, dermatiti e cute grassa, svolgendo inoltre un’azione benefica sulle infiammazioni articolari. Migliora la memoria se inalato, e contrasta la perdita dei capelli. Combatte infine lo stress, e aiuta a stimolare il sistema immunitario. Ottimo anche per l’igiene orale, aggiunto come finish dopo il lavaggio dei denti, svolge una preziosa azione antibatterica senza aggredire lo smalto dei denti.

