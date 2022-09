Pericolo invecchiamento mentale | Un rimedio infallibile: avrai benefici sconvolgenti

Con l’avanzare dell’età, anche il cervello insieme al corpo subisce delle conseguenze spiacevoli. Per l’invecchiamento, però, c’è un rimedio incredibile

Il passare degli anni è sicuramente fonte sia di grandi benefici che di alcuni problemi. Innanzitutto, l’età avanzata consente di riposarsi di più: la pensione è ormai una realtà concreta e la vita si fa più lenta e pacifica, con ritmi più calmi e rilassati. L’invecchiamento, però, porta con sé anche alcuni acciacchi fisici e mentali, che possono compromettere la quotidianità.

Proprio per contrastare l’invecchiamento mentale, esiste un rimedio alla portata di tutti che ha benefici incredibili sul cervello e sullo sviluppo della materia grigia. Inizia subito a farlo: ti cambierà la vita.

Invecchiamento mentale: lo sport è salvifico

Praticare una regolare attività fisica fa sicuramente bene al corpo. Mantenersi in movimento, sin dalla tenera età fino alla vecchiaia, consente di avere un buon tono muscolare e di mantenersi nel peso forma, situazione protettiva verso alcune malattie come il diabete o l’ipercolesterolemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia 150 minuti di attività fisica moderata-intensa a settimana per mantenere un corpo in salute: praticare sport, quindi, non è solo un hobby ma un vero e proprio dovere.

Muoversi con regolarità, inoltre, consente anche una migliore circolazione del sangue. Uno studio francese ha mostrato come ci sia una forte correlazione tra l’attività fisica regolare e il metabolismo del glucosio del cervello, il parametro che appare alterato negli anziani che soffrono di demenza. Sono state prese in considerazione 130 persone intorno ai 70 anni di età, senza alcun problema cerebrale. Si è notato che chi pratica attività fisica regolare ha un cervello più sviluppato, con una maggiore disponibilità di materia grigia: questo tende a confermarsi anche quando si verificano situazioni di demenza o Alzheimer.

Muoversi regolarmente, quindi, è benefico su più livelli. Innanzitutto consente di mantenere un peso ideale, che è fondamentale per evitare l’insorgere di patologie come la pressione alta, il diabete o l’ipercolesterolemia. Inoltre, i benefici più profondi arrivano sino al cervello: fare sport potenzia la capacità di apprendimento di nuove informazioni, nonché le abilità di memoria a breve e a lungo termine. Per qualsiasi fase della vita, è necessario trovare un’attività sportiva adeguata al proprio corpo e alle proprie necessità perché, se è vero com’è vero che lo sport faccia bene, un’attività inadeguata può causare infortuni non indifferenti, che soprattutto nella fase dell’invecchiamento possono essere difficili da sistemare.

