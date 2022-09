Oroscopo Paolo Fox di lunedì 12 settembre: grande inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari ariete, questa è una giornata bella per i sentimenti e se avete fatto da poco un incontro speciale non sottovalutatelo. Sul lavoro meglio essere più cauti e non fare il passo più lungo della gamba.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari toro, questa giornata è un po’ particolare dal punto di vista sentimentale ma venite, dopotutto, da un periodo di contrasti con il partner. Sul lavoro, avete come la sensazione di non essere apprezzati abbastanza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Per i gemelli la giornata inizia con qualche piccolo disagio in amore. Sul lavoro, le acque iniziano a muoversi nel verso giusto quindi avanti tutta così.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari cancretti, Venere aiuta in amore e se avete avuto problemi nell’ultimo periodo, ora troverete il modo di risolverli. Sul lavoro c’è qualche polemica quindi meglio fare attenzione.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari leone, la giornata di oggi inizia al rallentatore per quanto riguarda i sentimenti con un recupero nel pomeriggio. Sul lavoro bisogna essere moderati anche se non è sempre facile.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Per i nati vergine questa giornata non brillerà dal punto di vista sentimentale a causa di una luna dissonante. Dal punto di vista lavorativo, tra oggi e domani meglio fare solo lo stretto necessario.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari bilancia, in amore tenetevi lontani dalle polemiche che potrebbero emergere a causa di una Venere che non è più nel segno. Sul lavoro meglio non essere precipitosi e scegliere con cautela le cose da fare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari scorpioncini, questo è un ottimo momento per vivere a pieno i sentimenti e con Venere in buon aspetto potrete lasciarvi andare anche a scelte coraggiose. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo novità importanti. Se avete nuovi progetti lavorateci su.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari sagittario, la giornata di oggi è molto interessante per i sentimenti e la Luna nel segno aiuta in questo senso. Sul lavoro, tutto procede bene e si possono ottenere belle risposte.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari capricorno, bello questo cielo per l’amore. Cercate di lasciarvi andare un po’ di più alle emozioni. Sul piano lavorativo tenete a bada quella voglia di rivalsa che avete. Meglio cercare di stare più tranquilli.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Per gli acquario la giornata di oggi spinge al dialogo con il partner. Per quanto riguarda il lavoro se ci sono incomprensioni meglio chiarire tutto subito.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con la luna dissonante, cari pesciolini, attenti a non rivangare vecchie ferite d’amore. Sul piano lavorativo, invece, cercate di escludere tutte quelle persone che cercano di mettervi i bastoni tra le ruote.

