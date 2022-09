Oroscopo Paolo Fox di domenica 11 settembre: ottima giornata, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno per evitare di pensare che gli altri ti sfidino, per questo è meglio risolvere i problemi del passato; soprattutto problemi che causano conflitti nella vita familiare. Avrai vantaggi inaspettati. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui non dovrai pensare che gli altri ti sfidino. Devi metterti al suo posto. AZIONE: È una giornata in cui dovresti bilanciare il tempo che ti occorre per la tua professione e il tempo che dedichi agli altri. FORTUNA: È un giorno per avere fortuna nei tuoi investimenti e guadagni extra dalla professione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è una giornata in cui è bene evitare incomprensioni con il proprio partner e i propri cari, soprattutto per quanto riguarda i propri progetti. I piani cambieranno e non ti sfidano, quindi è importante che usi la solidarietà. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui potrai imparare a dare il tuo amore nella stessa misura o maggiore di quello offerto dagli altri. AZIONE: È il momento di affinare le tue abilità e dare amore a destra ea manca. FORTUNE: È un giorno in cui i tuoi progetti ti daranno fiducia e saranno utili in ciò che riceverai.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui devi avere molta pazienza nei tuoi nuovi obiettivi ed evitare le sfide con i parenti stretti. Dovresti trasformare il modo in cui realizzi i tuoi piani con le persone che hanno anche bisogno di te. SENTIMENTI: È una giornata per evitare malintesi derivanti dal tempo che dedichi alla professione e dal tempo che stai con la famiglia. AZIONE: È una giornata in cui devi dividere bene il tempo che dedichi alla vita in società e il tempo che impieghi per la famiglia. FORTUNE: È un giorno in cui si raccomanda di condividere la propria fortuna con altre persone.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi si raccomanda di evitare malintesi negli incontri verbali o scritti con altre persone. Dovresti bilanciare il tempo che ti piace e il tempo che dedichi ai tuoi affari professionali. Avrai notizie di temi d’amore. SENTIMENTI: Oggi sentirai che è importante tenere aperte le porte di ciò che pensa ogni persona, sai che ci sono diversi punti di vista. AZIONE: È un giorno in cui il tuo genio e la tua bontà andranno di pari passo in modo che si uniscano e siano un buon tandem. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua grande generosità e gioia ti aiuterà ad essere una persona generosa e fortunata.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui la cosa più importante sarà che tu stabilisca i tuoi guadagni professionali e mantenga l’unione con il tuo partner e le persone con cui hai legami e impegni nei tuoi progetti. SENTIMENTI: È un momento in cui dovresti evitare confronti su lasciti o eredità, poiché portano solo alla delusione. AZIONE: È il momento in cui dovrai saper apprezzare i risparmi della tua professione per investire adeguatamente.FORTUNA: È un momento per mantenere la stabilità e il modo pratico e perspicace per ottenere i tuoi benefici.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento in cui devi armonizzare lavoro, famiglia e ciò che si riferisce ai tuoi impegni professionali e personali. La fortuna ti sorriderà se saprai mantenere accordi vantaggiosi per tutti. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per imparare ad affrontare i sentimenti degli altri e dimenticare i propri per qualche istante.AZIONE: È una giornata in cui dovresti dedicare più tempo alle tue relazioni e alle tue amicizie e meno alla tua cura personale.FORTUNA: Devi mantenere la tua simpatia e vicinanza agli altri in modo che la fortuna ti accompagni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui la tua generosità e il tuo buon cuore saranno molto importanti per raggiungere l’armonia nel tuo ambiente e per poter aiutare le persone che ne hanno bisogno. È consigliabile risolvere i problemi in sospeso.SENTIMENTI: È un momento in cui puoi dare la tua generosità e il tuo affetto senza aspettarti nulla in cambio; che è molto profondo e pieno. AZIONE: Oggi è un giorno in cui è importante che il tuo intuito e i tuoi buoni sentimenti aiutino gli altri in quei momenti difficili che possono accadere. FORTUNA: È un giorno per essere una persona generosa e distribuire a coloro che hanno bisogno di sostegno di qualsiasi tipo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarà un momento in cui sono in gioco progetti e amicizie con altre persone vicine a coloro che ami. La fortuna ti accompagnerà se saprai come prendere le decisioni giuste e appropriate. SENTIMENTI: Devi dare agli altri l’amore e il tempo che hai ricevuto da loro. AZIONE: È un giorno in cui ti renderai conto che quello che dai lo ricevi. Quindi dai con il cuore e riceverai ugualmente. FORTUNE: È un giorno in cui il tuo dinamismo e gentilezza ti aiuteranno a mantenere la fortuna nella tua vita.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in una giornata in cui devi mantenere l’armonia tra casa e professione. Le basi sono importanti, ma anche la scelta dei momenti appropriati e del tempo di ciascuno di essi. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere saldi i propri obiettivi e con la certezza che i frutti andranno a beneficio di molte persone. AZIONE: Sarà un giorno in cui i tuoi obiettivi devono essere centrati e calibrati per mantenere il sostegno della famiglia e delle persone vicine. FORTUNE: È un momento in cui il tuo intuito e le solide basi saranno le chiavi della tua fortuna.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un giorno molto importante per raggiungere accordi vantaggiosi con persone che la pensano allo stesso modo e vicine. Sarai in grado di raggiungere accordi e consensi nei tuoi sogni comuni per proiettarli in piani armoniosi. SENTIMENTI: Oggi potrai parlare e chiarire alcune questioni del passato che devono essere risolte. AZIONE: È una giornata per equilibrare nel tempo la tua cura personale e i tuoi incontri con gli amici. FORTUNA: La tua capacità di progettare piani innovativi e ingegnosi ti darà fortuna in questo giorno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno per evitare malintesi nella distribuzione dei beni coniugali e delle questioni immobiliari. I benefici dovrebbero essere uguali per tutte le persone che compongono il gruppo. SENTIMENTI: È un giorno per mantenere in equilibrio risparmi e investimenti. AZIONE: È il momento di organizzare un incontro con gli associati che hanno lasciti insieme per bilanciare i guadagni di ciascuno. FORTUNE: È un giorno in cui è importante pianificare i tuoi obiettivi con la testa e solide basi, e vedrai quanto sei fortunato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui dovresti bilanciare il tempo che dedichi ai tuoi affari personali e il tempo che trascorri con gli altri. Le tue iniziative saranno molto buone e potrai condividere i tuoi sogni con altre persone vicine. SENTIMENTI: Oggi sentirai che il tuo dinamismo si concentrerà sugli altri e ti aiuterà a sentirti più pienamente. AZIONE: È un momento importante per accogliere i tuoi amici in incontri divertenti e metterti al loro posto per capirli meglio. FORTUNA: Sarai in grado di assicurarti che i tuoi sogni e il tuo benessere emotivo ti aiutino ad offrire la tua pienezza agli altri, e con questo la fortuna nella tua vita è assicurata.

