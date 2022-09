Oroscopo di lunedì 12 settembre: le previsioni di domani. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopri come andrà la tua giornata.

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una configurazione astrale benefica vede Saturno e Nettuno in posizioni eccellenti. Marte vi fa entrare in contatto con persone stimolanti in ogni campo. Luna vi fa delicati e attenti a ogni esigenza della vostra dolce metà. Successi strepitosi per i single. Se svolgete un’attività intellettuale sarete favoriti se nati dal 12 al 16 aprile.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La grinta e la determinazione sono due vostre qualità fondamentali se siete nati nella terza decade. Sole galvanizza il vostro tempo libero e vi dà anche muscoli scattanti. Marte e Plutone vi concedono mano libera in amore se fate parte della terza decade, mentre Plutone – sempre per questa stessa decade – vi darà numeri giusti per sbaragliare la concorrenza lavorativa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sole e Marte sono ostili e disturbano i nati in luglio. Estro e forza di volontà in amore sono le qualità portate da Giove e Saturno. Se siete in attesa di risposte professionali ne avrete la prossima settimana se nati nella terza decade.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Mercurio e Plutone sono sfavorevoli ma Nettuno, Urano, Marte, Sole e Venere vi guadano benevoli, specie sul piano della salute, se siete parte della seconda decade. Venere e Nettuno alzano la temperatura dell’eros mentre Urano manifesta il vostro bisogno di dolcezza se nati a giugno. Se siete liberi professionisti Nettuno rende attuabili i vostri sogni lavorativi.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Mercurio vi apre a una vita sociale brillante in famiglia e con gli amici. Luna e Mercurio sono dalla vostra parte se nati nella seconda decade e potrete anche pensare a matrimoni o convivenze. Sole inoltre favorisce i nati nella seconda decade che sono liberi professionisti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Marte vi darà una grande voglia di protagonismo sia in campo sociale che intimo se nati nella seconda decade, come anche Venere e Urano sostengono. Riuscite a infondere sicurezza alla persona amata grazie a Venere e il vostro piglio decisionale sembra perfetto per i nati dal 10 al 13 settembre anche con Nettuno contrario.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Venere è il vostro sponsor prestigioso mentre Plutone vi contrasterà un po’ in famiglia. Sole e Venere vi donano brillantezza mentale se nati a ottobre. Gli impegni di famiglia possono un po’ eclissare la relazione quindi metteteci maggiore cura grazie a Luna. Se lavorate anche di domenica Mercurio, Venere e Luna vi faranno conciliare tendenze opposte.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Plutone e Nettuno sono fortunati per voi se nati a novembre. Pensate di ritemprarvi con terme e saune per rilassarvi un po’. Plutone vi favorisce in amore se nati nella terza decade mentre Sole aiuta i lavoratori della terza decade.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Giove, Saturno e Luna sono vostri alleati e vi daranno grande tenacia. Nettuno è contrario ai nati della terza decade. In amore avvertite exploit erotici con Luna e Giove che vi sostengono. Non fate passi più lunghi della gamba in ufficio perché Nettuno rema ancora contro se siete nati nella terza decade.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Marte vi darà notevoli successi e Luna affinerà l’armonia familiare. Sole è altrettanto positivo e vi fa un po’ rintanare felicemente in casa. Plutone porta sessualità e passione nelle coppie ma pure nei single, che avranno dalla loro anche Venere. Superate brillantemente la domenica lavorativa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Venere vi contrasta se nati nella prima decade ma Luna, Mercurio, Giove, Plutone, Saturno e Nettuno vi sostengono. Sfruttate il vostro tempo libero praticando sport di squadra se nati nella seconda decade. Fate una riflessione sull’impegno formale ed erotico che mettete nella vostra relazione. Luna e Giove comunque saranno positivi per aiutarvi. Se lavorate anche di domenica vi relazionerete con un bel clima professionale.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Venere si dispone felicemente per darvi lucidità mentale se fate parte della prima decade. Plutone e Urano sono benefici per i nati nella seconda e terza decade. Marte è contrario in amore e vi può rendere un po’ ombrosi con il vostro partner se appartenete alla terza decade. Per i single della stessa decade, invece, Giove produrrà grandi occasioni. Saturno, Sole e Marte sono dissonanti e spingono i nati di seconda e terza decade a una maggiore programmazione lavorativa.

