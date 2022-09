Oroscopo Branko di lunedì 12 settembre: le stelle di inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Cari Ariete, per questa giornata organizzate una gita anti stress con amici e famiglia. Vi aiuterà a scaricare la tensione passata e a ricaricarvi per una settimana impegnativa. Non trascurate il partner.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete fare i conti con delle forti attrazioni che vi tormentano giorno e notte. Non riuscite a non pensare a quella persona interessante, ma ancora misteriosa e anche un po’ ambigua. Date tempo al tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Cari Gemelli, finalmente i nodi vengono al pettine e vi si chiariranno tante situazioni che fino ad oggi non erano limpide. Troverete finalmente le risposte tanto desiderate e attese. Novità emozionanti anche in amore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cari Cancro, il viaggio sta per concludersi e siete prossimi ad un approccio felice e rilassante. Godetevi questa giornata. L’armonia regna sia in famiglia che nella coppia e il vostro buonumore aiuta a mantenere l’equilibrio.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la settimana è stata pesante, ma non riuscite a rilassarvi. Non permettete al nervosismo di prendere il sopravvento. Ritagliatevi degli spazi personali per praticare yoga, spa e godervi il meritato relax.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Cari Vergine, oggi staccate da tutto e da tutti e scappate lontano! Rischiate di venir trascinati dagli impegni e dalla frenesia altrui. Non dovete sentirvi in colpa; pensare a se stessi a volte è doveroso.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari Bilancia, giornata dedicata all’analisi economica per capire dove avete sbagliato e dove potete migliorare. La situazione è in netto miglioramento, ma dovete darvi da fare studiando nuove formule, tipo il trading online.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ascoltate i consigli di un amico caro.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari Sagittario, non è il momento di tirarvi indietro e di fare i timidi. L’amore è provocante e non lascia spazio agli equivoci. Non pensate troppo alle conseguenze e al futuro, ma fidatevi del caso. A volte ne sa più di noi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari amici dei Capricorno, poco convinti e presi al laccio. Così vi sentite oggi, visto che non riuscite a liberarvi di una situazione ingombrante e difficile da cambiare. Fatevi sostenere dal partner e vi sentirete sollevati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete affascinanti e magnetici come non mai. Oggi volete giocare a fare i conquistadores, ma non tirate troppo la corda perché non tutti sono disposti ad assecondare i vostri sbalzi d’umore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari Pesci, non forzate gli incontri. Oggi lontano è meglio per tutti, visto che siete molto tesi e nervosi e tendete ad attribuire agli altri le vostre scelte e le vostre decisioni, Non siate troppo rigidi con gli amici.

